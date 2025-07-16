Літня спека у більшості областей, але дощі на Заході: прогноз погоди на 16 липня

У середу, 16 липня, погода в Україні буде нестійкою через атмосферний фронт із Західної Європи. У більшості областей буде сухо та спекотно, на Заході очікується помірно теплий день.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 16 липня?

На території України у середу буде коливання тиску та вологості в західних областях. У день циклон пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську області. Суха спекотна повітряна маса з південних широт накриє всю країну, крім Заходу.

Синоптики розповідають, що сонце цього дня іноді ховатиметься за хмарами. У західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Київщині можуть пройти короткочасні дощі, місцями з грозами. Значні зливи можуть пройти на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території опадів не прогнозується.

16 липня вітер буде переважно північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Уночі температура повітря сягатиме 15 – 20 градусів тепла, а на Півдні та Сході країни – від 18 до 23 градусів. Удень у західних областях очікується 21 – 26 градусів тепла, у північних – +25…+30 градусів. На решті території цього дня синоптики прогнозують від 29 до 34 градусів тепла. У південній частині місцями спека може сягати 35 – 37 градусів тепла.

Яка температура очікується у великих містах

Київ +27…+29;

Ужгород +23…+25;

Львів +21…+23;

Івано-Франківськ +23…+25;

Тернопіль +23…+25;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +23…+25;

Луцьк +21…+23;

Рівне +21…+23;

Житомир +25…+27;

Вінниця +27…+29;

Одеса +31…33;

Миколаїв +33…+35;

Херсон +33…+35;

Сімферополь +33…+35;

Кропивницький +30…+32;

Черкаси +29…+31;

Чернігів +27…+29;

Суми +27…+29;

Полтава +29…+31;

Дніпро +31…+33;

Запоріжжя +33…+35;

Донецьк +31…33;

Луганськ +31…33;

Харків +31…33.

Прогноз погоди на 7 липня / Карта Укргідрометцентру