Літня спека у більшості областей, але дощі на Заході: прогноз погоди на 16 липня
У середу, 16 липня, погода в Україні буде нестійкою через атмосферний фронт із Західної Європи. У більшості областей буде сухо та спекотно, на Заході очікується помірно теплий день.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 16 липня?
На території України у середу буде коливання тиску та вологості в західних областях. У день циклон пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську області. Суха спекотна повітряна маса з південних широт накриє всю країну, крім Заходу.
Синоптики розповідають, що сонце цього дня іноді ховатиметься за хмарами. У західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Київщині можуть пройти короткочасні дощі, місцями з грозами. Значні зливи можуть пройти на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території опадів не прогнозується.
16 липня вітер буде переважно північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Уночі температура повітря сягатиме 15 – 20 градусів тепла, а на Півдні та Сході країни – від 18 до 23 градусів. Удень у західних областях очікується 21 – 26 градусів тепла, у північних – +25…+30 градусів. На решті території цього дня синоптики прогнозують від 29 до 34 градусів тепла. У південній частині місцями спека може сягати 35 – 37 градусів тепла.
Яка температура очікується у великих містах
- Київ +27…+29;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +21…+23;
- Івано-Франківськ +23…+25;
- Тернопіль +23…+25;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +23…+25;
- Луцьк +21…+23;
- Рівне +21…+23;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +27…+29;
- Одеса +31…33;
- Миколаїв +33…+35;
- Херсон +33…+35;
- Сімферополь +33…+35;
- Кропивницький +30…+32;
- Черкаси +29…+31;
- Чернігів +27…+29;
- Суми +27…+29;
- Полтава +29…+31;
- Дніпро +31…+33;
- Запоріжжя +33…+35;
- Донецьк +31…33;
- Луганськ +31…33;
- Харків +31…33.
Прогноз погоди на 7 липня / Карта Укргідрометцентру