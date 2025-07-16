Укр Рус
24 Канал Новини України Літня спека у більшості областей, але дощі на Заході: прогноз погоди на 16 липня
15 липня, 15:45
2

Літня спека у більшості областей, але дощі на Заході: прогноз погоди на 16 липня

Дар'я Смородська

У середу, 16 липня, погода в Україні буде нестійкою через атмосферний фронт із Західної Європи. У більшості областей буде сухо та спекотно, на Заході очікується помірно теплий день.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Буде похолодання: коли й у яких областях відчутно знизиться температура 

Якою буде погода в Україні 16 липня?

На території України у середу буде коливання тиску та вологості в західних областях. У день циклон пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську області. Суха спекотна повітряна маса з південних широт накриє всю країну, крім Заходу.

Синоптики розповідають, що сонце цього дня іноді ховатиметься за хмарами. У західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Київщині можуть пройти короткочасні дощі, місцями з грозами. Значні зливи можуть пройти на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території опадів не прогнозується.

16 липня вітер буде переважно північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Уночі температура повітря сягатиме 15 – 20 градусів тепла, а на Півдні та Сході країни – від 18 до 23 градусів. Удень у західних областях очікується 21 – 26 градусів тепла, у північних – +25…+30 градусів. На решті території цього дня синоптики прогнозують від 29 до 34 градусів тепла. У південній частині місцями спека може сягати 35 – 37 градусів тепла.

Яка температура очікується у великих містах

  • Київ +27…+29;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львів +21…+23;
  • Івано-Франківськ +23…+25;
  • Тернопіль +23…+25;
  • Чернівці +23…+25;
  • Хмельницький +23…+25;
  • Луцьк +21…+23;
  • Рівне +21…+23;
  • Житомир +25…+27;
  • Вінниця +27…+29;
  • Одеса +31…33;
  • Миколаїв +33…+35;
  • Херсон +33…+35;
  • Сімферополь +33…+35;
  • Кропивницький +30…+32;
  • Черкаси +29…+31;
  • Чернігів +27…+29;
  • Суми +27…+29;
  • Полтава +29…+31;
  • Дніпро +31…+33;
  • Запоріжжя +33…+35;
  • Донецьк +31…33;
  • Луганськ +31…33;
  • Харків +31…33.

Прогноз погоди на 7 липня / Карта Укргідрометцентру