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24 Канал Новини України Спека до +37, місцями грози та короткочасні дощі: погода в Україні на 15 липня
14 липня, 15:30
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Спека до +37, місцями грози та короткочасні дощі: погода в Україні на 15 липня

Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 липня, обіцяє бути спекотним майже для всієї України. Водночас подекуди очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми В яких областях будуть дощі, грози, град і шквали, а де – аномальна спека: погода на тиждень 

Якою буде погода в Україні 15 липня? 

Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій Україні впродовж дня 15 липня. У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер цього дня буде переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

У західних і північних областях вночі очікується температура +15 – +20 градусів, вдень – від +25 до +30 градусів. На решті території вночі стовпчики термометра можуть показувати – +18 – +23 градусів, а вдень – +29 – +34 градусів. У південних регіонах подекуди прогнозують сильну спеку з температурою – +35 – +37 градусів.

У Києві метеорологи прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура вдень у столиці може піднятися до +28 – +30 градусів. 

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +28…+30;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львів +25…+27;
  • Івано-Франківськ +25…+27;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +28…+30;
  • Хмельницький +27…+29;
  • Луцьк +24…+26;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +26…+28;
  • Вінниця +30…+32;
  • Одеса +30…+32;
  • Миколаїв +34…+36;
  • Херсон +34…+36;
  • Сімферополь +32…+34;
  • Кропивницький +32…+34;
  • Черкаси +30…+32;
  • Чернігів +27…+29;
  • Суми +27…+29;
  • Полтава +29…+31;
  • Дніпро +31…+33;
  • Запоріжжя +33…+35;
  • Донецьк +30…+32;
  • Луганськ +30…+32;
  • Харків +30… +32.


Погода в Україні на 15 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру