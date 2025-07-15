Спека до +37, місцями грози та короткочасні дощі: погода в Україні на 15 липня
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 липня, обіцяє бути спекотним майже для всієї України. Водночас подекуди очікуються короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми В яких областях будуть дощі, грози, град і шквали, а де – аномальна спека: погода на тиждень
Якою буде погода в Україні 15 липня?
Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій Україні впродовж дня 15 липня. У західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вітер цього дня буде переважно північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
У західних і північних областях вночі очікується температура +15 – +20 градусів, вдень – від +25 до +30 градусів. На решті території вночі стовпчики термометра можуть показувати – +18 – +23 градусів, а вдень – +29 – +34 градусів. У південних регіонах подекуди прогнозують сильну спеку з температурою – +35 – +37 градусів.
У Києві метеорологи прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура вдень у столиці може піднятися до +28 – +30 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +28…+30;
- Ужгород +26…+28;
- Львів +25…+27;
- Івано-Франківськ +25…+27;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +28…+30;
- Хмельницький +27…+29;
- Луцьк +24…+26;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +26…+28;
- Вінниця +30…+32;
- Одеса +30…+32;
- Миколаїв +34…+36;
- Херсон +34…+36;
- Сімферополь +32…+34;
- Кропивницький +32…+34;
- Черкаси +30…+32;
- Чернігів +27…+29;
- Суми +27…+29;
- Полтава +29…+31;
- Дніпро +31…+33;
- Запоріжжя +33…+35;
- Донецьк +30…+32;
- Луганськ +30…+32;
- Харків +30… +32.
Погода в Україні на 15 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру