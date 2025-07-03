В Україні знову прогнозують грози, град та шквали: в яких регіонах можлива негода

Найближчим часом у деяких областях можливі грози, град та сильні пориви вітру. У частині регіонів оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Несприятливі погодні умови очікуються у Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли та де в Україні можлива негода

Вранці та вдень 4 липня, синоптики прогнозують на Львівщині та Рівненщині грозу та сильний вітер до 15 – 20 метрів за секунду. Окрім цього, можливий град діаметром до 19 міліметрів. Львівська міська рада закликає мешканців зважати на прогноз погоди.

У Чернівецькій області у другій половині дня також очікується гроза та посилення північно-західного вітру до 15 – до метрів за секунду.

У цей час доби схожою буде погода і на Вінниччині. Проте, окрім грози, там прогнозують і град до 19 міліметрів. Синоптики зазначають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств.

Штормове попередження оголосили й на Хмельниччині. Протягом дня там також прогнозують грози, шквальний вітер до 15 – 20 метрів за секунду. Подекуди можливий град.