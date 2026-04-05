Заморозки і холод чи відчутне потепління: якою буде погода на Великдень в Україні
- На Великодні свята в Україні можливі опади та нічні заморозки до 0 – 3 градусів морозу.
- У південних регіонах температура буде тепліше – очікується від 1 до 6 градусів тепла вночі.
Уже традиційно перед Великоднем завітає до України. Температурні значення знизяться – у нічні години будуть можливі заморозки, вдень також очікуються прохолодніші умови.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Дивіться також Апокаліпсис дістався Туреччини: піщана буря "зафарбувала" країну у червоне
Якою погода буде на Великдень?
Іван Семиліт, посилаючись на орієнтовний прогноз Укргідрометцентру, зазначив, що на Великодні свята в Україні подекуди можливі опади та зниження температур уночі аж до заморозків в межах від 0 до 3 градусів морозу.
За словами фахівця, найбільш комфортними умови у відповідний період будуть у південній частині, там протягом ночі не очікується знижень нижче 0 градусів, і температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів тепла.
Попри це, він уточнив, що загалом і денні температури в період з 8 по 12 квітня будуть прохолодними, й у більшості регіонів коливатимуться від 1 до 8 градусів тепла, у південних областях тепліше – від 7 до 13 градусів тепла.
Які умови чекати найближчими днями?
Ще найближчими днями подекуди в Україні очікується нестійка погода через зміну синоптичної ситуації. Вихідні розпочалися з дощів та хмарності, проте вже у неділю прогнозували припинення опадів.
Вже на початку наступного тижня переважатиме погода без опадів. Удень можливі незначні опади у вигляді дощу в західних, північних та більшості центральних областей, у Карпатах він буде помірним.
До слова, синоптик Віталій Постригань розповідав раніше, що перед Великоднем до України вже традиційно приходить похолодання, і цього року на Вербному тижні також утримаються прохолодні тенденції.