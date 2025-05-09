Якою буде погода на вихідних і чи потепліє до +20

По всій території України спостерігається різке зниження температури. На жаль, цими вихідними на потепління очікувати не варто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для OBOZ.UA.

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Погода в Україні 10 – 11 травня

Як зазначила Птуха, погода найближчими вихідними, 10 та 11 травня, буде здебільшого дощовою. У суботу на південному сході та сході України синоптики прогнозують помірні дощі. Вдень на заході та півночі – невеликі опади.

На питання, чи може температура на вихідні і на початку наступного тижня підвищитися до +20 градусів, Наталія Птуха відповіла: "На жаль, ні". 11 – 12 травня вдень повітря прогріватиметься до +14…+19 градусів, однак на заході термометри покажуть всього +8…+14 градусів. Подібний температурний режим зберігатиметься до середини наступного тижня.

"Можливо, 14 – 15 травня розпочнуться якісь зрушення на кілька градусів", – розповіла синоптикиня.

Зазначимо, що вночі 9 – 10 травня в північно-західній частині на поверхні ґрунту можуть бути заморозки. Мова про Волинську, Рівненську, Житомирську, Тернопільську, Львівську та частину Хмельницької області.