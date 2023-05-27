У яких областях ще будуть помірні дощі та грози напередодні літа: прогноз погоди до кінця травня

Вдень суботи в Україні очікуються помірні грозові дощі. Однак, опади знову оминуть більшість західних областей. Синоптики прогнозують, що подекуди в Україні дощитиме щонайменше до 31 травня.

У яких областях пануватиме дощова погода та яка температура очікується найближчими днями, спрогнозували в Укргідрометцентрі. Про це повідомляє 24 Канал.

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У яких областях ще будуть дощі

Синоптики зазначали, що вночі 27 травня у західних та південно-східних областях подекуди невеликий короткочасний дощ. Також можлива гроза.

Натомість вдень, окрім більшості західних областей, очікуються помірні короткочасні грозові дощі. В окремих районах шквали сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі 11 – 16 градусів тепла. Вдень 21 – 26. Дещо прохолодніше на Заході, – +7...+14 вночі та +17...+22 вдень. Тим часом на високогір'ї Карпат лише +10...+15 градусів.

28 – 29 травня переважно без опадів, лише у південно-східній частині, в понеділок і в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура у більшості західних та північних областей вночі 6 – 11 градусів, вдень 18 – 23. На решті території вночі 11-16, вдень 21 – 26,

– спрогнозували синоптики.

Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, у частині областей капатиме, ймовірно, і 30 травня. Ба більше, 31 числа дощі знову можуть накрити всю територію України. Втім, звичайно ж, про тривалі зливи не йдеться. Лише короткочасні невеликі дощі, а подекуди взагалі без істотних опадів.

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Прогноз погоди на 31 травня / Скриншот з Укргідрометцентру