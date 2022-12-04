Каша на дорогах і сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 5 грудня

4 грудня 2022, 14:35
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Джерело:

Укргідрометцентр

У понеділок, 5 грудня, Україну огорне сильний та рвучкий вітер. Синоптики прогнозують подекуди мокрий сніг та ожеледицю.

У столиці очікують суху холодну та вітряну погоду. Вночі температура коливатиметься від -6 до -9 градусів, вдень – від -2 до -4 градусів. 

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Прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що у понеділок обійдеться без опадів. Лише у Карпатському регіоні вдень місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Фахівці наголошують, що в північних областях та в Карпатах на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Прогнозують східний та південно-східний вітер, 7 – 12 метрів за секунду. Крім того, у південно-східній частині місцями можливі пориви вітру 15 метрів за секунду.

Температура у західних областях та на крайньому півдні країни коливатиметься вночі від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу, вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів  тепла. На Закарпатті прогнозують вдень 2 – 7 градусів тепла.

На решті території вночі очікують 5 – 10 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів морозу.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, На сході, півночі та в центрі України уночі 5 грудня буде морозно. Мінімальна температура повітря опускатиметься до -6 – -12 градусів.

На заході та півдні в нічні години очікується 0 – +3 градуси морозу. У понеділок вдень максимальна температура повітря становитиме від -2 до -5 градусів. На заході та півдні – від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла.

Синоптикиня попереджає, що практично повсюди буде рвучкий вітер. А на сході України очікують навіть зоряну ніч та сонячний день, прояснення. Лише ввечері в понеділок в західних областях може з'явитися дощ.

Діденко наголошує про необхідність захисту обличчя та рук (ні в якому разі не зволожуючим кремом), адже мороз швидко "щипається". Крім того, синоптикиня прогнозує потепління з середини наступного тижня на сході, півночі та в центрі України. 

Погода у містах України

  • Ужгород – +5...+7
  • Львів – 0...+2
  • Івано-Франківськ – +1...+3
  • Тернопіль – 0...+2
  • Чернівці – +1...+3
  • Хмельницький – --1...+1
  • Луцьк – 0...+2
  • Рівне – 0...+2
  • Житомир – -4...-2
  • Вінниця – -3...-1
  • Одеса – -1...+1
  • Миколаїв – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Сімферополь – 0...+2
  • Кропивницький – -6…-4
  • Черкаси – -7…-5
  • Чернігів – -4…-2
  • Суми – -3...+1
  • Полтава – -4...-2
  • Дніпро – -3…-1
  • Запоріжжя – 0...-2
  • Донецьк – -10...-8
  • Луганськ – -8...-6
  • Харків – -4...-2
  • Київ – -4...-2

Прогноз погоди на 5 грудня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анна Романюк