24 Канал Новини України Температура не вище 25, дощі у частині регіонів: яку погоду очікувати 15 вересня
14 вересня, 16:16
Температура не вище 25, дощі у частині регіонів: яку погоду очікувати 15 вересня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 15 вересня в Україні очікується тепла погода з температурою вдень від 20 до 25 градусів, на Заході до 21 градуса.
  • У західних областях пройдуть помірні дощі, а вночі на Закарпатті та в Карпатах можливі грози.

У понеділок, 15 вересня, на території України буде тепла погода. У частині областей випадуть опади.

Очікується, що ця осінь буде теплішою за норму протягом всього сезону, передає 24 Канал.

Яка погода буде 15 вересня?

Над Україною небо вкриватимуть хмари. Вдень середня температура повітря становитиме 20 – 25 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчик термометра показуватиме 16 – 21 градус тепла. 

Уночі температура коливатиметься від 8 до 13 градусів, на узбережжі морів від 14 до 19 градусів тепла. 

У східних, північних та південних областях опадів не прогнозують. А ось у західних областях пройдуть помірні дощі. На Закарпатті та в Карпатах вночі подекуди грози.

Прогноз погоди для Києва та області

15 вересня температура по області вночі становитиме 8 – 13 градусів, вдень 20 – 25 градусів. У Києві вночі 11 – 13, вдень 21 – 23 градуси. Опадів не буде.

Яка температура в обласних центрах?

  • Київ +21...+23
  • Ужгород +19...+21
  • Львів +18...+20
  • Івано-Франківськ +18...+20
  • Тернопіль +18...+20
  • Чернівці +19...+21
  • Хмельницький +18...+20
  • Луцьк +18...+20
  • Рівне +18...+20
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +20...+22
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +22...+24
  • Херсон +22...+24
  • Сімферополь +22...+24
  • Кропивницький +22...+24
  • Черкаси +22...+24
  • Чернігів +22...+24
  • Суми +22...+24
  • Полтава +22...+24
  • Дніпро +23...+25
  • Запоріжжя +22...+24
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +23...+25
  • Харків +23...+25

Прогноз погоди на 15 вересня / Фото Укргідрометцентр

Яку погоду очікувати надалі?

  • Синоптики прогнозують, що вересень в Україні пройде температурою та опадами близькими до кліматичної норми.

  • Метеорологиня Віра Балабух прогнозує, що зими в Україні стануть ще теплішими та коротшими, особливо у другій половині 21 століття. Хоча сильні морози та снігопади все ще можливі, їхня частота значно зменшиться, а погода взимку все частіше нагадуватиме весну чи осінь.

  • Перші 6 місяців 2025 року вже відзначилися аномально високими температурами, увійшовши до трійки найтепліших за всю історію спостережень.