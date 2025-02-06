Чи буде наступна зима в Україні також теплою: відповідь метеорологині

Протягом зими в Україні переважала тепла погода. Синоптикиня відповіла на питання, чи варто розраховувати на таку ж тенденцію наступного року.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Якою буде наступна зима

Як пояснила Віра Балабух, тенденція до підвищення температури повітря зберігається і надалі. Проте говорити, якою буде наступна зима, ще зарано.

Хоча ймовірність того, що вона теж буде теплою, досить висока,

– каже синоптикиня.

За її словами, підвищення температури приводить до того, що протягом зими на значній території України переважає плюсова температура. Це призводить до того, що опади переважно випадають у вигляді дощу, а не снігу – а якщо той випадає, то швидко тане. Стійкий покрив не утворюється.

І хоча спостерігається тенденція до подальшого підвищення температури, говорити про те, що сніжні зими зникнуть, ще зарано. Малосніжні переважатимуть. Однак сильні снігопади та навіть сильні морози також можливі.

До слова, весна 2025 року в Україні також очікується теплою, на 1 – 2 градуси вищою за норму. Проте можливі й затоки холоду.