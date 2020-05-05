Падіння гривні та безробіття: озвучено прогноз на 2020-2021 рік

Карантин змінив життя мільйонів українців. І якщо карантинні обмеження почнуть поступово знімати вже у травні, то економіка відновлюватиметься значно довше. А це матиме вплив на фінансове життя українців.

У Мінекономрозвитку розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії". Що прогнозують для України – розбирався 24 канал.

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Як зміняться зарплати в Україні

Мінімальна зарплата в Україні – 4 723 гривні. Такою вона залишатиметься протягом всього року. Прогнозують, що у 2021 "мінімалка" зросте до 5 134 гривень. Проте купівельна спроможність зменшиться.

Станом на 1 січня 2020 року мінімальна зарплата у доларах була 199 доларів. Станом на 1 січня 2021 за прогнозами щодо мінімалки та курсу долара, вона становитиме 174 долари. Тобто зарплата хоч і зросте, але в доларовому еквіваленті вона впаде на 13%.

Натомість ще двічі підвищать прожитковий мінімум. Наразі він становить 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, а з 1 грудня – 2 189 гривень.

Що таке прожитковий мінімум?Прожитковий мінімум – це сума грошей, яка містить в собі вартість продуктів, одягу, предметів побуту, засобів гігієни, а також комунальних та побутових платежів і транспортних витрат. Іншими словами, це необхідна для підтримання фізичного та соціального здоров'я сума грошей. Від прожиткового мінімуму залежить розмір соціальних виплат.

Прогнозують, що середньомісячна зарплата цьогоріч буде 11 079 гривень, а наступного року 12 408. Це означає, що заробітна плата зменшиться, адже у березні українці в середньому отримували 11 446 гривень. Традиційно найвища зарплата у місті Києві. Натомість найменше отримують мешканці Чернівецької області.

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Що буде з безробіттям в Україні

За різними оцінками у 2020 році безробіття сягатиме від 9,4 до 12%. За прогнозом НБУ, у квітні-червні рівень безробіття зросте до близько 12%. Важливо розуміти, що рівень безробіття включає лиш офіційно безробітних людей, тобто тих, хто став на облік в центр зайнятості населення. Тому рівень фактичного безробіття буде вищим. Приблизний відсоток підрахували в Торгово-промисловій палаті.

За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1-1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років.

Тепер без роботи залишилися 2,5-2,8 мільйона українців.

За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні становить 13,7 – 15,4%,

– зазначив Чижиков.

Чижиков, президент Торгово-промислової палати, пояснив, що насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину. Таких людей приблизно 1 мільйон.

Загалом у галузях, які "зупинили" працювали приблизно 4 мільйони людей. У більшості випадків роботу також втратили ті, хто не мав можливості добиратись до місця праці через зупинку пасажирського сполучення.

Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими структурними змінами. Мігранти повільно повертатимуться до міст роботи за межами України,

– йдеться у консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку.

У 2021 передбачають певне зниження рівня безробіття – до 9,1%.

Чи повернулися заробітчани назавжди

Президент Зеленський обіцяв повернути українських заробітчан додому. І пандемія в цьому "допомогла" – понад 100 тисяч українців повернулися. Проте це може бути ненадовго, адже перспектив знайти добре оплачувану роботу в Україні зараз практично немає.



Українські заробітчани / Фото з відкритих джерел

Три чверті опитаних експертів вважають, що абсолютна більшість заробітчан знову повернеться за кордон після врегулювання ситуації з пандемією.

Трудові мігранти є високоризиковою категорію до зараження коронавірусом, однак незважаючи на це після проходження самоізоляції чи повного одужання та відкриття вони все одно будуть повертатись на роботу за межі України. Такий сценарій підігрівають постійні політичні гасла щодо неминучого настання дефолту і втрати суверенітету країни, "смерті" українського села через земельну реформу, низьким рівнем "запуску" підприємств зупинених на період карантину,

– коментує один з експертів у консенсус-прогнозі.

Уряд анонсував 500 тисяч робочих місць під час карантину із зарплатою 6-8 тисяч гривень. Крім того, продовжують видавати дешеві кредити зі ставкою 5-9%. Проте почати бізнес під час кризи та непердбачуваності COVID-19 – ризиковано, а зарплата 6-8 тисяч є далекою від тої, яку заробітчани отримували в ЄС. У Європі зараз велика потреба у працівниках на сезонні роботи, а тому вони залучатимуть українців активно. До прикладу, Фінляндія розраховує на 15 тисяч українських заробітчан цьогоріч.

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Як зміниться платоспроможність українців

Очікують, що інфляція у 2020 становитиме 7%. Зважаючи на те, що зарплати піднімати не збираються, а більшість українців в опитуваннях стверджують, що їх дохід навпаки знизився, це означає, що купівельна спроможність українців знизиться.

На додачу, впаде гривня, а тому все, що прикріплено до валюти стане дорожчим для українців. Гривня увійшла у 2020 з курсом 23,68 щодо долара, а за прогнозами вийде з курсом 29,50.

Понад 85% опитаних експертів вважають, що на кінець року рівень бідності населення збільшиться на 10-20% у порівнянні з рівнем бідності станом на початок року.

Що загрожує українській економіці

Цьогоріч на економіку України чекає падіння – 4,2% та зменшення інвестицій на 14,8%. Прогнозують, що наступного року Україна буде відновлюватися від кризи, але вона все одно не досягне свого допандемічного рівня. Економіка зросте на 2,4%, а обсяг інвестицій – на 6,9%.

Що може погіршити ситуацію?Серед найбільших загроз для економічного відновлення в Україні на першому місці на думку експертів – тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних заходів, друге місце розділили два фактори: (1) відсутність чіткого антикризового плану заходів з підтримки економіки і громадян в період пандемії та (2) глибоке падіння економічної активності в країнах – основних торговельних партнерах України, відповідно значне погіршення кон’юнктури на світових товарних ринках.

Основні зовнішні ризики на 2020 рік:

Дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу;

Звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію;

Нова світова криза (внаслідок руйнування усталених виробничих зв’язків, банкрутства ряду промислових виробників в країнах ЄС/світі);

Друга хвиля пандемії COVID-19 у світі;

Вихід нерезидентів з ОВДП.

Серед внутрішніх загроз експерти виділяють:

Значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у ПФУ, інших Фондах державного соціального страхування;

Суттєве падіння платоспроможного попиту населення;

Значне безробіття через повернення заробітчан, масове звільнення працівників.

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Натомість експерти виділять один позитивний результат від пандемії COVID-19. Це пришвидшений процес цифровізації (діджиталізації), роботизації та переходу на віддалену роботу. Так вважають понад 65% опитах експертів.