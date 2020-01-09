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      Прогноз Світового банку щодо зростання світової економіки: чого очікувати

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      Світовий банк / forbes.com

      Світовий банк прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році досягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення у 2019 році. Згідно з прогнозом, темпи зростання економіки в 0,1% збережуться в 2021 (2,6%) і 2022 роках (2,7%).

      Світовий банк рекомендує країнам з економікою, що розвивається, вжити заходів для поліпшення ділового клімату, зміцнення верховенства права і зростання продуктивності. Про це мовиться у щорічному прогнозі фінансової організації.

      До теми: Як Україні стати багатою країною: порада Світового банку

      Аналітики відзначають, що зростання серед країн з розвиненою економікою буде нижчим. В цілому воно складе 1,4% у зв'язку із "слабкістю в обробній промисловості". При цьому, в країнах з ринком, що формується і серед економік, що розвиваються зростання збільшиться до 4,1%.

      За прогнозами Світового банку, темпи зростання економіки США у цьому році сповільняться до 1,8%, що стане відображенням негативних наслідків початого раніше підвищення мит і підвищеної невизначеності.

      Зростання економіки у єврозоні у 2020 році сповільниться до 1% на тлі низької активності у промисловості.

      У Китаї в 2020 році очікують "подальше помірне уповільнення" росту економіки до 5,9%.

      Що буде із цінами на нафту

      Світовий банк також спрогнозував ціни на нафту. Вартість сировини, на думку фахівців, у 2020 і 2021 році знизиться до 59 доларів за барель. Через запуск нових трубопроводів видобуток нафти у США буде зростати. Однак, з урахуванням зниження "торгової напруги" між Вашингтоном і Пекіном ціни на нафту можуть вирости.

      Які були прогнози щодо зростання економіки в Україні

      • Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше.
      • Міжнародний валютний фонд заклав зростання економіки України на 3%.
      • За даними Держбюджету на 2020 рік, українська економіка має зростати у 2020 році на 3,7% – 4,8%.

      Що таке Група Світового банку?Організація створена у 1944 році і є однією з найбільших у світі установ, що надають грошову допомогу з метою розвитку. Банк підтримує понад 100 країн світу, що розвиваються, щороку на понад 20 мільярдів доларів США.

      У структурі Групи Світового банку – 5 організацій: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція з гарантій інвестицій та Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів.

      Україна є членом усіх зазначених підрозділів. Наразі в Україні Група Світового банку реалізовує 16 проєктів на загальну суму у майже 3 мільярди доларів США.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Новини України Світовий банк ВВП МВФ Гроші Єврозона
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