ШІ-агенти, роботи-гуманоїди і блокування TikTok: як зміняться технології у 2025 році

Перед новим роком великі технологічні компанії регулярно публікують свої прогнози на наступний рік у сфері технологій. 2025 рік – не виключення. У прийдешньому році людство очікує розвиток штучного інтелекту, впровадження агентів-помічників з ШІ та навіть появу роботів. Водночас сильним залишиться вплив політики на сферу технологій та соцмереж.

24 Канал зібрав прогнози технологічних компаній на 2025 рік, дослідив головні тренди та описує, яким бачили 2025 рік у минулому.

Скорочення гендерного розриву в ШІ та втома від стримінгу: прогноз Deloitte

Наприкінці листопада британська консалтингова компанія Deloitte Global опублікувала звіт "Прогнози для технологій, медіа та телекомунікацій (ТМТ) на 2025 рік", який окреслює виклики та можливості для галузі генеративного штучного інтелекту у найближчий рік.

Прогноз обіцяє людству перехідний рік, що стане ключовим для подолання технічних труднощів, забезпечення гендерної рівності, зниження енергоспоживання та зміцнення довіри до технологій.

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У Deloitte прогнозують такі тренди у 2025 році:

Різке зростання енергоспоживання дата-центрів через розвиток генеративного ШІ . До 2030 року електроспоживання глобальних дата-центрів може подвоїтися, досягнувши 4% загального споживання електроенергії у світі. Це пов'язано зі швидким зростанням застосування генеративного ШІ, що є енергомісткою технологією.

. До 2030 року електроспоживання глобальних дата-центрів може подвоїтися, досягнувши 4% загального споживання електроенергії у світі. Це пов'язано зі швидким зростанням застосування генеративного ШІ, що є енергомісткою технологією. Скорочення гендерного розриву в користуванні генеративним ШІ . До 2025 року частка жінок, які експериментують та використовують GenAI, зрівняється або перевищить частку чоловіків. Однак технологічним компаніям слід підвищувати довіру до технологій, забезпечувати репрезентацію жінок у навчальних моделях та сприяти різноманіттю у сфері ШІ.

. До 2025 року частка жінок, які експериментують та використовують GenAI, зрівняється або перевищить частку чоловіків. Однак технологічним компаніям слід підвищувати довіру до технологій, забезпечувати репрезентацію жінок у навчальних моделях та сприяти різноманіттю у сфері ШІ. Більше компаній застосовуватимуть ШІ-помічників . У 2025 році 25% підприємств, які вже використовують GenAI, інтегрують AI-агентів у свої системи. До 2027 року ця частка зросте до 50%.

. У 2025 році 25% підприємств, які вже використовують GenAI, інтегрують AI-агентів у свої системи. До 2027 року ця частка зросте до 50%. Генеративний ШІ зробить пристрої "розумнішими" . У 2025 році понад 30% смартфонів, які вийдуть на ринок, матимуть функції GenAI, а також близько 50% ноутбуків з локальною обробкою AI.

. У 2025 році понад 30% смартфонів, які вийдуть на ринок, матимуть функції GenAI, а також близько 50% ноутбуків з локальною обробкою AI. "Втома від стримінгу" призведе до об'єднання платформ . Кількість підписок на стримінгові сервіси на одне домогосподарство досягне піку у 2025 році (чотири сервіси в США і дещо більше ніж два у Європі), після чого почне знижуватися.

. Кількість підписок на стримінгові сервіси на одне домогосподарство досягне піку у 2025 році (чотири сервіси в США і дещо більше ніж два у Європі), після чого почне знижуватися. Консолідація телеком-галузі змінить глобальні ринки. Злиття та поглинання у сфері бездротового зв’язку посиляться, особливо в Європі, що підвищить стійкість мереж та ефективність їх роботи.

ШІ-агенти та роботи-гуманоїди: прогноз Cisco

Напередодні 2025 року технологічний ландшафт формується під впливом економічної нестабільності, геополітичних викликів, змін у поведінці споживачів та тиску на бізнес щодо впровадження штучного інтелекту, вважає Ліз Сентоні, виконавча віцепрезидентка американської IT-компанії Cisco.

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На думку представниці Cisco, такі основні технологічні тенденції визначатимуть 2025 рік:

У 2025 році штучний інтелект отримає нову роль – він буде не просто інструментом, а стане партнером. Новий формат помічників-агентів, Agentic AI, здатний адаптуватися до користувачів, аналізувати їхню поведінку та приймати рішення без втручання людини, відкриє нові можливості зокрема для бізнесу. Водночас зросте потреба у впровадженні етичних стандартів для забезпечення прозорості та справедливості рішень, прийнятих ШІ.

2025 рік стане роком, коли ШІ-гуманоїди увійдуть до робочих команд. Компанії будуть змушені створювати умови для спільної роботи людей і машин. Це вимагатиме нових рівнів безпеки, щоб захистити дані, якими обмінюються люди та гуманоїди, а також самі машини від хакерських атак. Керівникам доведеться шукати баланс: використовувати потенціал ШІ, зберігаючи "людський підхід". Цікаво, що таких роботів вже пропонують як в США (Tesla), так і в Китаї.

Попри величезні інвестиції у ШІ, наразі лише 13% компаній готові повністю реалізувати його потенціал, мовиться у прогнозі Cisco. У 2025 році бізнеси зіткнуться з проблемами модернізації інфраструктури, недостатньою потужністю обчислювальних систем і потребою в якісній організації даних.

Розвиток ШІ породжує й нові загрози. У 2025 році компаніям доведеться боротися з ризиками, як-от атаки на генеративні ШІ-системи та загрози від квантових обчислень, які можуть зламати традиційні методи шифрування. Організації матимуть впроваджувати квантово-стійкі протоколи безпеки, а також використовуватимуть ШІ для посилення захисту мережі, яка стане ключовою ланкою у боротьбі з кіберзлочинністю.

Мережеві збої через людські помилки зникнуть, вважають у компанії. Близько 40% збоїв у мережах викликані помилками конфігурації, що коштує бізнесу до 9% річного доходу. У 2025 році ШІ-інструменти зможуть усунути ці проблеми, автоматизуючи налаштування мереж. Це дозволить звести ризики до мінімуму, забезпечуючи безперебійну роботу цифрових платформ.

Штучний інтелект споживає величезну кількість енергії, що впливає на викиди вуглецю. У 2025 році обсяг енергії, використаної дата-центрами для ШІ, зрівняється зі споживанням енергії середньої країни. Переможцями у цих перегонах стануть компанії, які зможуть інтегрувати ШІ, не відступаючи від своїх екологічних цілей, а також використовуватимуть ШІ для оптимізації енергоспоживання.

Нові виклики для бізнесу: прогноз IBM

Ефективність і мінімізація ризиків стануть ключовими пріоритетами для бізнесу у сфері впровадження ШІ у 2025 році, вважає Гіллері Гантер, технічна директорка і генеральна менеджерка з інновацій американської компанії IBM Infrastructure, пише Quartz.

У 2025 році компанії, які не прискорять свої зусилля в галузі ШІ, ризикують відстати, попереджає Гантер. Попри зростання значущості ШІ, багато бізнесів досі стикаються з проблемами розрізнених процесів і низької рентабельності інвестицій.

Якщо компанії не об'єднають ШІ-проєкти в єдиний процес, вони створять "роздуте" технологічне середовище із вищими витратами та повільнішим впровадженням інновацій,

– вважає Гантер.

Топменеджерка IBM закликає бізнес позбутися "франкенхмари" – розрізненої інфраструктури, де дані розкидані й дублюються в різних місцях. Замість цього компанії мають створити цілісну систему, яка дозволить ефективно керувати даними та моделями для досягнення результатів, що виправдовують інвестиції в ШІ.

Яким 2025 рік бачили раніше 2025 рік досить часто згадувався у фантастиці минулих років. Зокрема у фільмі "Різники" 2010 року у майбутньому вчені навчилися створювати дуже дорогі замінники внутрішніх органів людини. Люди, які потребують заміни органа, беруть їх у кредит, а після несплати за боргом на них полюють різники. Вони мають дістати орган, за який не сплачено.



Ще одна похмура картина світу 2025 року зображена в антиутопії "Людина, що біжить", написаній Стівеном Кінгом під псевдонімом Річард Бахман. Вперше виданий у 1982 році, цей роман став четвертою книгою, опублікованою під цим псевдонімом. Події роману відбуваються у 2025 році у світі, де суспільство зазнало руйнівних змін через економічну нерівність, екологічні катастрофи та авторитарний уряд. Одним із головних елементів культури цього світу є телевізійні шоу, де учасники беруть участь у смертельно небезпечних іграх заради грошей і виживання. Роман екранізовано у 1987 році.



Приклад моторошного майбутнього можна побачити й у книзі "334" американського письменника Джеффрі Томаса, виданій у 1972 році. Це одна з найвідоміших робіт автора, що поєднує в собі антиутопічну фантастику, соціальну сатиру та глибоке дослідження людських доль у похмурому майбутньому. Назва роману відсилає до адреси житлового комплексу в Нью-Йорку, де живуть головні герої — 11-та Східна вулиця, 334. Роман складається із серії взаємопов’язаних новел і коротких історій, що разом формують масштабну картину життя у Нью-Йорку 2025 рокe. У цьому світі домінує політика жорсткого контролю над населенням, євгеніка, деградація суспільства та технологічний застій.

Майбутнє TikTok та гаджетів: загальні тренди

У 2025 році триватиме й епопея із продажем TikTok у США. Прихід до влади Дональда Трампа запустить нові процеси.

Після того як Верховний суд США погодився розглянути справу щодо заборони TikTok, є можливість, що судді можуть завадити китайській компанії ByteDance втратити свій найцінніший актив. Однак цілком ймовірно, що більшість суддів вирішать підтримати занепокоєння Конгресу щодо національної безпеки та захисту даних, навіть ціною послаблення першої поправки Конституції США (мовиться про свободу слова).

Мін'юст США заявляє, що TikTok, який контролює Китай, є загрозою для США через доступ до великої кількості приватних даних американців. Це вказує на те, що Китай може приховано маніпулювати інформацією, яку отримують користувачі.

Хоча обраний президент США Дональд Трамп може знайти спосіб врятувати застосунок від продажу, є ймовірність, що судді ухвалять рішення на користь Конгресу. Вони тиснутимуть на президента, аби той відступив. Варто нагадати, що перед виборами, що відбулися у листопаді, Трамп заявив, що не допустить заборони TikTok. Цікаво, що у 2020 році сам же Трамп намагався заборонити застосунок у США.

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Ще одна зміна, яку може принести Трамп – упередженість щодо соцмереж (паралельно з його прихильністю до TikTok). Перша каденція Трампа запам'яталася частими скаргами консерваторів на "упередженість" соціальних мереж, що призвело до низки безрезультатних слухань – жодного нового закону не було прийнято. У 2025 році ці "спектаклі" можуть повернутися, проте тепер об'єктом уваги республіканців можуть стати чатботи ШІ.

Зокрема, законодавці США можуть пропонувати обмеження для підлітків у соцмережах, що матиме вплив і на тенденції у світі. Приводи уже є – влада Албанії вирішила заборонити TikTok через вбивство 14-річного підлітка, до якого призвів конфлікт у соцмережі. Заборона діятиме з 2025 року щонайменше рік – це має запобігти "підбурюванню до насильства серед молоді".

Під тиском з обох сторін політичного спектра США Google чи Apple (або ж обидві компанії) можуть запровадити верифікацію віку на рівні пристрою. Це дозволить батькам встановлювати вік дітей при налаштуванні облікового запису, що значно спростить роботу для розробників застосунків.

Серед інших трендів такі:

конкуренція між техногігантами за стрибок у розвитку ШІ;

спроби нового використання ШІ – як-от для військових цілей, чим уже користується Китай;

техногіганти намагатимуться створити пристрої-конкуренти окулярам Meta Ray-Bans замість масивних гарнітур;

на фоні політичного зламу у США триватиме вихід з X та конкуренція в асортименті соцмереж.

Можна підсумувати, що 2025 рік продовжить тенденції попередніх – більш прикладне використання штучного інтелекту, подальша його інтеграція у життя разом зі зростанням загроз від його побічного використання. Триватиме політизація соцмереж, а на тлі змін клімату та зростання потреби ШІ в енергії бізнеси все більше уваги зосереджуватимуть на атомній енергетиці.