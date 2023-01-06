Буданов знає, що відбувається у Бахмуті чи Росії, – реакція Подоляка на прогнози щодо війни

The Wall Street Journal пише про те, що росіяни послабили наступ на Бахмут. Аналітики з Atlantic Council кажуть, що наступний контрнаступ ЗСУ може бути на Бердянськ чи Мелітополь. Своєю чергою ГУР МО попереджає про те, що Росія розмістила ядерну зброю в Криму та Білорусі.

Окрім цього, ексгенерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе вважає, що Україна та Росія укладуть перемир'я влітку цього року. Проте Михайло Подоляк наголошує: довіряти прогнозам генералів у відставці не варто. Про це радник Офісу Президента сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Варте уваги До фіналу війни дійде лише зеківська армія і Пригожин прийде з питаннями до Путіна, – Подоляк

"Дуже коротко: не читайте прогнози відставних генералів. Вони не воювали в такому обсязі, в якому сьогодні Україна воює. Вони взагалі не розуміють природу цієї війни. Вони не розуміють, що відбувається з тактичної й стратегічної точки зору. Вони просто теоретики, які говорять свою думку. Таке собі фентезі", – акцентує радник ОП.

Яким джерелам можна довіряти

Подоляк зауважує, що довіряти потрібно лише трьом джерелам:

Президент України Володимир Зеленський

"Це ставка Верховного Головнокомандувача, який абсолютно у матеріалі", – каже Подоляк. Глава держави розуміє і наші спроможності, і спроможності Росії – з точки зору психології ведення війни й таке інше.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

"Він чітко розуміє тип війни, які операції і як відбуваються, які ресурси потрібні під ці операції, що є на тому боці", – відзначає радник. Як каже Сунь Цзи, він дуже добре знає і противника, і наші можливості, відтак обирає той час для тієї чи іншої операції, який дозволить провести її максимально ефективно й ефектно.

ГУР МО України

"Кирило Буданов сьогодні набагато краще знає, ніж навіть на початку війни, що відбувається в Росії", – стверджує Подоляк. І коли ми говоримо, додає він, що якусь ядерну зброю кудись перемістили – ми просто фіксуємо в публічному просторі, що все бачимо, все розуміємо та до всього готові.

Сьогодні наше ГУР МО на 10 голів вище, ніж розвідка Росії чи будь-якої іншої країни,

– наголосив Подоляк.

Ми розуміємо, продовжив він, що відбувається в Росії, на Бахмутському напрямку, на Кремінному напрямку, на напрямку Енергодар – Мелітополь і таке інше.

"Ще раз підкреслюю: Зеленський, Залужний та Буданов – це ключові фігури, які точно розуміють, що відбувається, і можуть дати на 95,8% правдивий прогноз. І саме так, як вони говорять, буде розвиватися війна", – підсумував Подоляк.

На основі чого Буданов робить прогнози