Проголосував двома руками за боротьбу, – мер Конотопа заявив, що не здавав місто

Мер Конотопа Артем Семініхін заявив, що серед політиків місцевого рівня працюють ворожі агенти-диверсанти. Вони нібито займаються розкачуванням ситуації всередині і розповсюджують фейки.

Він прокоментував відео, яке поширили у ЗМІ. На ньому Семініхін звертався до людей на віче під стінами міської ради Конотопа.

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"Місто оточене нашими блокпостами"

Окрім цього, інтернетом почало поширюватися інше відео, на якому нібито конотопська влада взяла гроші від окупантів, щоб здати місто.

Місто оточено нашими блокпостами. Наші люди на віче ухвалили рішення про те, щоб боротися. За це я проголосував двома руками,

– наголосив Семініхін.

Він пояснив, що повинен був сказати людям, що на місто націлена артилерія: "Я проінформував людей для того, щоб це було їхнє рішення, а не моє", – сказав він.

Вчора, 3 березня, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського поширила відео, на якому мер закликав містян не чинити опір ворогу.

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