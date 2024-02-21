З українця у росіянина за 10 днів: як Росія професійно промиває мізки українських дітей

Росія будує "русскій мір" захоплюючи території – Абхазія, Північна Осетія, Україна, Придністров'я. Проте це не просто земля, в першу чергу це – люди. Країна-окупантка активно намагається зробити з українців, молдаван, грузин та інших представників різних народів, які проживають на окупованих територіях, росіян. Більше про це – в авторській колонці для 24 Каналу.

500 мільйонів рублів на промивку мізків

Особливу увагу окупанти приділяють дітям. Ще до початку російсько-української війни Росія почала створювати умови для заміни української ідентичності у дітей на російську шляхом проведення різноманітних пропагандистсько-освітніх заходів.

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З початком окупації Криму тиск на дітей тільки посилився – все українське в Криму було знищено, система освіти повністю перейшла на російські стандарти, почали впроваджуватися нові форми впливу. А після повномасштабного вторгнення на так званих "нових територіях" почали впроваджувати "кримський сценарій" індоктринації дітей – знищували українські підручники, впроваджували російські стандарти, поширювали діяльність дитячо-молодіжних організацій.

Окрім того, росіяни запроваджували й нові ініціативи щодо знищення української ідентичності та формування російської. Одним з таких напрямків стали "Університетські зміни".

– короткочасне переміщення дітей старшого шкільного віку (12 – 17 років) з тимчасово окупованих територій України до закладів вищої освіти в Росії. Мета – створення умов для знищення української ідентичності дітей шляхом участі у культурних, освітніх, пропагандистських, мілітаристських та інших заходах.

Проведення Росією "Університетських змін" суперечить міжнародному праву, а саме – Конвенції про права дитини, Женевській Конвенції з захисту цивільних осіб та іншим документам.

Через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росія почала вивозити дітей. З червня 2022 року "Університетські зміни" охопили понад 20 тисяч українських дітей. Було залучено 81 університет у 47 російських регіонах. "Університетські зміни" потребували значних коштів і за підрахунками тільки у 2022 році було витрачено понад 500 мільйонів рублів (понад 6 мільйонів доларів).

Для реалізації програми залучили міністерство просвіти Росії, міністерство науки та вищої освіти, Федеральне агентство у справах молоді (Росмолодь), російський рух дітей та молоді "Двіженіє пєрвих" і багато регіональних міністерств, департаментів, закладів та організацій, зокрема і так звані органи управлін

ня та заклади на тимчасово окупованих територіях.

Проведенням "Університетських змін" опікувався особисто Владімір Путін і питання їх проведення розглядалися на найвищих рівнях влади країни-окупанта.

Стандартна "Універсальна зміна" триває 10 днів. Програма зміни включає інваріантну та варіативні частини, та поділена на 6 обов'язкових модулів: освітній, культурно-патріотичний, надпрофесійний, спортивний, екскурсійний, відпочинковий. Обов'язковою умовою програми є патріотична спрямованість. Російські заклади вищої освіти працюють з дітьми, застосовуючи щодо них психологічне втручання і реалізуючи програму, спрямовану на формування російської ідентичності та популяризуючи російські молодіжні рухи.

По-перше, заявленою метою програми є профорієнтація та формування російської ідентичності.

Українські діти залишаються під впливом "потрібних" педагогів

Становлення ідентичності є найважливішим фактором і умовою переходу підлітка в дорослість. Саме у цьому віці виникає уявлення про себе як про найважливіше. Це дозволяє зняти розбіжності між соціальним і персональним. Тому саме на переосмислення своєї ролі у новому, досі незнайомому для українських підлітків суспільстві, розрахований цей проєкт.

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Українським підліткам доводиться знайомитися з російською буденністю на окупованих територіях. Але вдома на них впливають найавторитетніші для них люди – батьки. Цей вплив може бути далеким від російських стандартів. Десять днів, проведених в "Університетських змінах" без батьків, під пильним наглядом "потрібних" педагогів, психологів та вожатих-студентів – досить дієвий хід.

По-друге, складовими ідентичності людини є: когнітивна, емоційна, мотиваційна. Саме у їхній взаємодії здійснюється динаміка розвитку ідентичності.

Кожен виш, який бере дітей на "Університетські зміни", розробляє власну програму зміни, але вона повинна складатися з шести обов'язкових модулів.

Для юнацького віку є актуальним порівняння себе з іншими людьми. Групи однолітків відіграють для підлітків дуже важливу роль, особливо для розвитку ідентифікації та формування установок. Розвивається здатність конкретизувати абстрактні поняття, розкривати їх зміст у конкретних образах, уявленнях.

Освітній блок проєкту містить 32 години: лекції з історії Росії з обов'язковим конспектуванням. Російські викладачі читають лекції про німецький нацизм та проводять паралелі з "укронацизмом", з якими "героїчно воюють воїни СВО".

Зустрічі з бійцями студентського загону охорони правопорядку "Сіріус", "Зарніца", уроки прийомів самооборони, стрільби – ось неповний перелік заходів культурно-патріотичного блоку.



Екскурсія для українських дітей на виставку, присвячену "СВО" / Фото з росЗМІ

Надпрофесійний блок деякі представники вишів визначають як основний в проведенні конкретних змін, говорячи, що "зробивши основний акцент на профорієнтацію, сподіваються, що багато дітей після закінчення школи вступить саме до їх університету".

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Назви заходів спортивного, відпочинкового та екскурсійного блоків говорять самі за себе: гра "Рекорди Перемоги", інтерактивна виставка у парку "Росія – моя історія", тематична зустріч "Бути з Росією", гра "Російський світ", мітинг-концерт "Ваш дім – Росія!", інтелектуальна гра "Моя Росія – моя країна".



Українських дітей залучили до участі у пропагандистському концерті / Фото росЗМІ

Програми "Університетських змін" передбачають:

поведінковий рівень (готовність до дії);

пізнавальний рівень (уявлення про об'єкт ідентифікації, включення себе до його складу);

емоційний рівень (почуття до об'єкта ідентифікації).

Це все веде до витіснення української ідентичності, русифікації та індоктринації дітей.

По-третє, у психології поняття "символ" використовується як образ, що представляє інші образи, змісти та відносини. Символьна політика реалізується через символіку та логотипи.

Як впливає політичний символізм на формування ідентичності підлітків

"Університетські зміни" занурюють українських підлітків у політичний символізм. Використання політичних символів розраховане на їх емоційне сприйняття, на пробудження почуття лояльності до влади. Політичні символи виконують пізнавальну, виховну, комунікативну, мобілізаційну функції й виступають як засіб ідентифікації та ідеологічного впливу на українських підлітків.

Розглянемо як це відбувається на прикладі "Університетської зміни", яка проходила у Саратовському національному дослідницькому університеті.

Зміна розпочалася підняттям прапорів (російського, обласного, університетського), тобто з використання національно-державних символів Росії;

далі українських дітей возили на екскурсії Саратовом, демонструючи архітектурно-скульптурні символи (важливі будівлі, архітектурні комплекси, споруди, що мають значення в політиці);

використовували й політичну мову (особливі мовні конструкції, що застосовуються в політиці, – пропаганда, лозунги тощо);

після висадки саджанців, що є ще одним проявом символізму (символом зародження нових стосунків), співробітниця університету Марія Чевтаєва сказала: "Посадка дерев – одне з благородних занять, де не на словах, а на ділі виявляється любов до батьківщини". Звісно, мовиться про Росію як батьківщину підлітків, які народилися та провели своє життя в Україні та приїхали з української землі на 10 днів до Росії.



Українські діти разом зі студентами з Саратова / Фото росЗМІ

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Для впливу використовують різні групи символів:

візуальні (колір, зображення, що символізують почуття, комбінуються як національні символи);

слухові символи (гімни, пісні, марші);

рухові символи (салюти, паради, прийоми, процесії тощо).

Саме тому українських дітей запросили на заходи, де використовувалися всі групи символів – на свято "Ваш дім – Росія" на честь річниці "возз'єднання нових регіонів", де на майстер-класі вирізали герб Саратовської області.

Символізм потребує активного ставлення до символічної реальності. Представники університету, практично однолітки, змогли зробити так, щоб старшокласники зацікавились формою студентських загонів. А гравці клубу пляжного футболу "Саратов" навіть зіграли у "піддавки", про що сказав один з українських підлітків Ростислав Наумов: "Грати було цікаво, хоч нам і піддавались".



Телеміст для дітей з ТОТ з російською міністеркою Петровою / Фото росЗМІ

Тож російський проєкт "Університетські зміни" спрямований впливати на свідомість українських підлітків на поведінковому, пізнавальному та емоційному рівні з метою індоктринації та знищення української ідентичності. Відповідна символьна політика є не тільки інструментом, а і лакмусовим папірцем індоктринації українських підлітків оскільки за ставленням до символів, можна судити про погляди та про підтримку чинного суспільно-політичного ладу.

Співавторка колонки: Лариса Коломєєць, тренерка, методистка ЦГП "Альменда", магістриня психології.