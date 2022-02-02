Програш України – це колосальна поразка Заходу, – Піонтковський
Джерело:24 канал
Антиамериканська риторика може надихнути проросійську риторику у Вашингтоні. Однак влада США керується тепер не лише "добрими намірами" у стосунках з Україною.
Офіційний Вашингтон зрозумів, що це питання долі самої Америки. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Піонтковський про підтримку США
За його словами, у Вашингтоні зрозуміли, наскільки зараз високі ставки.
Нарешті до більшості політикуму, а найголовніше – до президента, дійшло, що це питання долі самої Америки. Що програш України – це колосальна поразка Заходу, вирішальна.
На його думку, Україна зараз робиш значно більше, ніж головні союзники США. Однак такий статус має переваги, зокрема, необмежені військові поставки – не потрібно кожного разу щось вирішувати.
При цьому, зважаючи на настрої у конгресі США, Україна цілком може отримати статус головного союзника США, як вважає Піонтковський.
Повний стрім з Андрієм Піонтковським на 24 каналі: дивіться відео
Підтримка США для України: що треба знати
- У Держдепі США заявив, що готові до нової розмови Джо Байден з Володимиром Путіним.
- 26 січня США передали письмову відповідь щодо "гарантій безпеки", лише 1 лютого Путін висловився щодо цього.
- При цьому США продовжує постачати Україні зброю. 31 січня у Києві приземлився п'ятий літак із військовою допомогою на борту.
- Вже 1 лютого у Пентагоні повідомили, що Штати збираються продовжити військове постачання в Україну.