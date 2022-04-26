Програють усі сторони, – глава Пентагону про загрози ядерної війни
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ядерна риторика, яка зараз лунає від Росії є дуже небезпечною. Якщо розпочнеться ядерна війна, то в ній переможців не буде.
Про це міністр оборони США заявив під час пресконференції у Німеччині. 26 квітня на базі Рамштайн провели зустріч очільники Міноборони 40 країн, серед них – Олексій Резніков.
До теми США та союзники зустрічатимуться стосовно питань озброєння України щомісяця, – Пентагон
Така риторика – небезпечна і не допомагає, – Резніков
Ви чули, як я не раз казав, що така риторика дуже небезпечна і не допомагає. Ніхто не хоче бачити, щоб атомна війна сталася. Це – війна, у якій усі сторони програють,
– сказав Ллойд Остін.
Також голова Пентагону зауважив, що вважає, що Україна в майбутньому зробить запит щодо членства в НАТО. Проте приєднання до Альянсу – не на часі, зараз головне – завершити війну. Рішення про деескалацію має ухвалити виключно глава Кремля, адже це він почав війни.
Погрози про ядерну зброю з боку Росії: коротко
- На думку радника голови ОП Олексія Арестовича, Володимир Путін не застосує стратегічну ядерну зброю.
- На такі дії, зазначив Арестович, була б одразу реакція США, Франції, Великої Британії та Китаю.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Захід поборов страх перед ядерним шантажем Росії.
Варто переглянути: експерт про значення зустрічі на базі Рамштайн