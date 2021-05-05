Прогулянки на велосипеді: неймовірні факти, яких ви не знали

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Чим корисні прогулянки на велосипеді? Весна – саме час дістати свій велосипед для поїздок на свіжому повітрі, чи брати в оренду для відпочинку всією сім'єю. Далі читайте російською.

Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Велосипед – невероятно полезное и приятное занятие.

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Несколько причин чаще кататься на велосипеде:

  • Улучшение сна.

Поездка на велосипеде с утра пораньше отлично помогает быстрее проснуться. А благодаря регулярным физическим нагрузкам на велосипеде, ваш сон будет более здоровым, а значит, вы будете просыпаться отдохнувшими.

  • Улучшение пищеварения.

Езда на велосипеде улучшает обмен веществ. Благодаря чему повышается аппетит и улучшается переваривание пищи.

  • Повышение выносливости.

Благодаря регулярным поездкам на велосипеде вы повышаете общую выносливость организма, чувствуете себя бодрее, активнее и крепче, легче переносите нагрузки во время рабочего дня, а ваш эмоциональный фон стабилизируется.

  • Снижение веса.

Велосипед очень полезен тем, кто хочет сбросить лишние килограммы. Во время велосипедной поездки сжигается большое количество калорий, уменьшаются нежелательные отложения в области бедер.

Велосипед – отличный способ привести тело в форму / Фото Pixabay

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  • Повышение мышечного тонуса.

Регулярные поездки на велосипеде помогают вам тренировать мышцы ног, груди, спины, рук. Благодаря чему улучшается их форма и одновременно повышается выносливость мышц.

  • Снижение стресса.

Поездки на велосипеде – самый простой и быстрый способ получить дозу гормонов счастья. Езда на велосипеде, как и другие циклические виды спорта, — отличный способ отвлечься от неприятных мыслей.

  • Укрепление нервной системы.

Велосипедные прогулки благотворно влияют на общее эмоциональное состояние, способствуют укреплению нервной системы – улучшается ваше настроение и общее самочувствие, вы получаете огромный заряд бодрости.

  • Укрепление сердечно-сосудистой системы.
  • Предупреждение варикоза.
  • Развитие вестибулярного аппарата.