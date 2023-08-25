Електронний документообіг під час та після проходження ВЛК: які документи можна отримати онлайн

Модернізація військово-лікарських комісій триває. Уряд ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, до сьогодні усі документи передавали у паперовому вигляді.

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Уряд ухвалив електронний документообіг під час та після проходження ВЛК

Кабінет Міністрів 25 серпня затвердив Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між:

військовими частинами,

закладами охорони здоров'я,

територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Відповідне рішення ухвалили для покращення якості медичного обслуговування військовослужбовців під час проходження ВЛК та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців. Мовиться, зокрема, про оформлення відпусток чи звільнення.

До сьогоднішнього часу усі документи, пов'язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військовослужбовця,

– зауважила Маляр.

За її словами, Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках ВЛК. Такий підхід звільняє бійців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

Військові частини, лікарні ТЦК та інші заклади зможуть надсилати та отримувати в електронній формі такі документи:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК; довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров'я;

витяги з наказів військової частини.

"Для цього на виконання постанови Уряду впроваджується відповідне технічне рішення. Цей крок є частиною системної роботи Уряду України щодо покращення удосконалення роботи військово-лікарських комісій", – підсумувала посадовиця.

Зміни у нормативно-правових актах відбуваються в межах роботи міжурядової робочої групи щодо оптимізації ВЛК, в яку входять представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства ветеранів, Збройних Сил України та громадської організації "Принцип".