Проігнорували головне, – Путін про відповідь США на "гарантії безпеки"

Володимир Путін відреагував на відповідь Сполучених Штатів щодо прохання Росії про "гарантії безпеки". За його словами, "принципові занепокоєння" проігнорували.

Про це президент країни-агресора сказав на спільному брифінгу з угорським прем'єром Орбаном.

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Путін зробив істеричну заяву про те, що вони не побачили врахування трьох вимог, які стосуються:

недопущення розширення НАТО;

відмови від розміщення ударних систем озброєнь Альянсу біля російських кордонів;

повернення військової інфраструктури в Європі до 1997 року.

Уважно аналізуємо отримані від США та НАТО 26 січня письмові відповіді, але вже зараз зрозуміло, що принципові російські занепокоєння проігноровано,

– зазначив він.

Прохання Росії щодо "гарантій безпеки"

У грудні 2021 Росія висунула – головно до США – вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення Північноатлантичного альянсу.

Після кількох раундів переговорів Білий дім надав Кремлю "письмову відповідь" на ті вимоги. Тексту американці не оприлюднювали, але запевнили, що там немає сюрпризів.

Після цього Путін пообіцяв надіслати свою реакцію через кілька днів. Але й обмовився, що у відповіді Сполучених Штатів не враховано важливі для Кремля питання.

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