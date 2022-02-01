Проігнорували головне, – Путін про відповідь США на "гарантії безпеки"

1 лютого 2022 , 18:51
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Джерело:

"РИА Новости"

Володимир Путін відреагував на відповідь Сполучених Штатів щодо прохання Росії про "гарантії безпеки". За його словами, "принципові занепокоєння" проігнорували.

Про це президент країни-агресора сказав на спільному брифінгу з угорським прем'єром Орбаном.

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Путін зробив істеричну заяву про те, що вони не побачили врахування трьох вимог, які стосуються:

  • недопущення розширення НАТО;
  • відмови від розміщення ударних систем озброєнь Альянсу біля російських кордонів;
  • повернення військової інфраструктури в Європі до 1997 року.

Уважно аналізуємо отримані від США та НАТО 26 січня письмові відповіді, але вже зараз зрозуміло, що принципові російські занепокоєння проігноровано,
– зазначив він.

Зверніть увагу! Єнс Столтенберг заявив, що російські вимоги щодо так званих "гарантій безпеки" є нездійсненними. Водночас Альянс готовий продовжувати діалог з Москвою.

Прохання Росії щодо "гарантій безпеки"

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Автор: Олег Васьків