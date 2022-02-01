Проігнорували головне, – Путін про відповідь США на "гарантії безпеки"
1 лютого 2022 , 18:51Читать новость на русском
Джерело:"РИА Новости"
Володимир Путін відреагував на відповідь Сполучених Штатів щодо прохання Росії про "гарантії безпеки". За його словами, "принципові занепокоєння" проігнорували.
Про це президент країни-агресора сказав на спільному брифінгу з угорським прем'єром Орбаном.
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Путін зробив істеричну заяву про те, що вони не побачили врахування трьох вимог, які стосуються:
- недопущення розширення НАТО;
- відмови від розміщення ударних систем озброєнь Альянсу біля російських кордонів;
- повернення військової інфраструктури в Європі до 1997 року.
Уважно аналізуємо отримані від США та НАТО 26 січня письмові відповіді, але вже зараз зрозуміло, що принципові російські занепокоєння проігноровано,
– зазначив він.
Прохання Росії щодо "гарантій безпеки"
- У грудні 2021 Росія висунула – головно до США – вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення Північноатлантичного альянсу.
- Після кількох раундів переговорів Білий дім надав Кремлю "письмову відповідь" на ті вимоги. Тексту американці не оприлюднювали, але запевнили, що там немає сюрпризів.
- Після цього Путін пообіцяв надіслати свою реакцію через кілька днів. Але й обмовився, що у відповіді Сполучених Штатів не враховано важливі для Кремля питання.