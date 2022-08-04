Радник Монастирського вказав на прокол російських пропагандистів щодо "обстрілів ЗСУ"

Всіх обурила новина, як правозахисна організація Amnesty International повелась на наративи росії та просунула пропаганду кремля. З цим іще розбираються, однак вже помітно, як російська кампанія "проколюється" й щодо інших дискредитуючих даних.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов вважає, що звіт Amnesty International – є однією із частин інформаційної кампанії, яку запустила росія, щодо дискредитації українських військ. Про це він сказав 24 каналу. А також вказав й на інші розбіжності у кремлівських наративах.

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пропаганда не розрахувала один момент

Він пригадав, після того, як російські окупанти обстріляли колонію з полоненими українцями в Оленівці, що на Донеччині, вони запустили свій черговий цинічний фейк. Після цього анонімні телеграм-канали почали поширювати тезу, що ЗСУ могли отримати неправильну інформацію й вдарити по колонії.

Смірнов наголосив, що кремлівські пропагандисти, мабуть, впустили той момент, що західне озброєння дуже точне, а українські військові пройшли відповідне навчання. Влучні удари по Антонівському мосту ще раз це підтверджують.

"Тож заявляти, що "прилітає" не туди, якось випадково, а тим паче по своїх людях – безглуздо", – сказав він.

Головна мета цих фейків

Ми повинні розуміти, що це запущена надзвичайно велика інформаційна кампанія щодо дискредитації українських військових перед західними партнерами. Їм це потрібно для того, аби відрізати нас від тилів,

– сказав Смірнов.

І додав, що ворог зупинився на лінії фронту саме через ефективні дії українських військових. Вони нічого не можуть з цим зробити, тож у них почалось "полювання" на HIMARS. Крім того, з'явилось ще більше вкидів, щоб змусити Захід припинити постачати нам зброю.

Радник також застеріг, що скоро будуть нові хвилі російської пропаганди та інформаційні атаки, які розповсюджуватиме країна-агресорка. Про них українське суспільство попередять.

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