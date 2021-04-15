Літали в окупований Крим: прокуратура наклала арешт на 12 російських суден

Прокуратура Криму та Севастополя наклала арешт на 12 літаків російського перевізника. Вони літали в тимчасово окупований Росією Крим.

Літаки використовували для перевезення пасажирів від і до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа". Він розташовується на території Криму.

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Прокуратура наклала арешт на 12 літаків

Під час розслідування встановили, що одна з російських авіакомпаній з 2019 року незаконно використовувала 12 пасажирських літаків марок Boeing та Airbus.

Вони переправляли осіб через державний кордон України. Це відбувалось з порушення норм міжнародного та українського законодавства.

Згідно з ними, здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями до Криму підриває суверенітет України. А також як порушення законодавства України тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

Що відомо про арешт російських літаків

Нагадаємо, що раніше прокуратура вже наклала арешт на 109 повітряних суден російського перевізника, які порушували міжнародні правила перельотів:

на початку вересня 2020 року арешт наклали на 65 літаків;

у листопаді того ж року – ще на 44 літаків.

Окрім цього, прокуратура звернулася до Укрбюро Інтерполу, щоб внести літаки-порушники до бази міжнародного розшуку.