Прокуратура повідомила про підозру "воєнкому", який примушував кримчан вступати в армію Росії

Українські правоохоронці повідомили про підозру ще одному громадянину Росії. У тимчасово окупованому Криму він примушував цивільних служити в збройних силах держави-окупанта.

У прокуратурі Криму та міста Севастополя, повідомили, що росіянин обіймав посаду так званого "військового комісара міста Красноперекопськ і Красноперекопського району".

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Примушував цивільних служити в армії держави-окупанта

Правоохоронці зазначають, що зловмисник проводив незаконні примусові призивні кампанії цивільного населення півострова до збройних сил держави-окупанта.

Підозрюваний безпосередньо розробляв план і організовував 5 призовних компаній кримчан,

– йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що з 2015 року Росія провела 12 незаконних призовних кампаній, під час яких близько 28 тисяч кримчан були незаконно покликані в її збройні сили.

Окрім цього, країна-агресор всупереч нормам міжнародного гуманітарного права здійснює пропаганду служби в її армії, зокрема, і серед дітей.

Загалом про підозру повідомлено вже 6 так званим "військовим комісарам" різних районів окупованого Криму. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 12 років.