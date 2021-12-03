Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти Семенченка та ще 8 осіб

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт проти 9 осіб за підозрою в тероризмі. Серед підозрюваних – екснардеп Семен Семенченко.

Екснардепа Семена Семенченка та ще 8 осіб підозрюють у створенні незаконних збройних формувань та незаконне поводження зі зброєю. також підозрюваним інкримінують організацію теракту.

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Організація під керівництвом Семенченка могла здійснити теракт

За даними слідства, екснардеп Семен Семенченко ще на початку 2018 року створив незаконне збройне формування, яке діяло на території Києва та області. У його розпорядженні були тренувальна база військового типу, арсенал, боєприпаси та вибухові речовини. Також слідчі з'ясували, що "приватна військова кампанія" відпрацьовувала свої навички як в Україні, так і закордоном.

Також організацію підозрюють в організації теракту – постріл із протитанкового гранатомета в будівлю каналу "112-Україна" у липні 2019 року. Одного із 8 фігурантів справи підозрюють у контрабанді військових товарів сумнівної якості для оборонної сфери країни за завищеними цінами.

За даними СБУ, до незаконного формування входили колишні військовослужбовці та учасники бойових дій. Розслідування проти 9 фігурантів проводили за 4 кримінальними статтями.

Справа Семенченка