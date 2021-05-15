Прокуратура відкрила справу щодо поліцейських Чернігова, які застрелили чоловіка під час виклику

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У Чернігові 14 травня поліцейські, приїхавши за викликом, застосували зброю проти чоловіка, бо той кидався з ножем. Прокуратура відкрила справу щодо правоохоронців.

Джерело:

Прокуратура Чернігова

Поліція приїхала на виклик за фактом домашнього насилля. Після отриманих поранень чоловік помер.

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Слідчі з'ясовують події

На місці працювала слідчі Державного бюро розслідувань та прокурорів Чернігівщини. Вже відкрили провадження щодо перевищення влади або службових повноважень, а також стосовно умисного вбивства.

Триває досудове розслідування. 

Що цьому передувало

  • Поліцію викликав житель багатоквартирного будинку, який повідомив, що сусідці погрожує вбивством її співмешканець.
  • Патрульні почули крики жінки з вулиці.
  • Вони самостійно відчинити двері квартири та побачили чоловіка з двома ножами у руках.
  • Правоохоронці вимагали, щоб він поставив їх на підлогу, однак той не послухав та рушив зі зброєю у бік правоохоронців.
  • Один із них вистрілив, і куля потрапила чоловікові в живіт.
  • Правоохоронці наголошують, що вистрелили у чоловіка вимушено, адже зловмисник був агресивним.
Зверніть увагу! У Львові правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який побив поліцейського. Чоловік накинувся на патрульного, коли той намагався врегулювати бійку, у якій зловмисник брав участь.