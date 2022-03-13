Прокуратура відкрила справу за фактом викрадення журналіста в Херсоні

Через викрадення журналістів Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У відомстві зазначили, вже встановлено, що 12 березня 2022 року у місті Каховка Херсонської області зник журналіст газети "Новий день". За даними слідства, його викрали російські окупанти.

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Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статей 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти,

– йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що зараз проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення. Хід досудового розслідування взято на контроль обласною прокуратурою.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині вони викрадають підприємців, які мають чітку проукраїнську позицію.