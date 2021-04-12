Бив, занурював головою у воду: викрили бойовика, який катував полонених в "Ізоляції"

Прокуратура заочно повідомила про підозру бойовику, який катував полонених у підпільній в'язниці "Ізоляція". Одного із в'язнів він сильно бив та занурював головою у воду.
Джерело:МВС України
Українські правоохоронці викрили чоловіка, причетного до злочинів у в'язниці "Ізоляція".
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Деталі злочинів бойовика
У 2017 році підозрюваний увійшов до складу воєнізованого формування "МГБ ДНР". Там його призначили на посаду оперуповноваженого.
Бойовик отримав завдання виявляти людей з проукраїнськими позиціями, незаконно утримувати їх із застосуванням психологічного та фізичного насильств.
Поліцейські задокументували факт катування людей під час допитів. Тортури були застосовані до одного з в'язнів. Чоловіка силою помістили до "в'язниці", де били по різних частинах тіла, погрожували вбити, а також примусового занурювали головою у воду.
Що кажуть правоохоронці
Наразі фігуранту заочно повідомили про підозру
- в участі у терористичній організації,
- незаконних воєнізованих формуваннях,
- порушенні законів та звичаїв війни,
- жорстокому поводженні з цивільним населенням,
- вчиненому за попередньою змовою групою людей.
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Що відомо про в'язницю "Ізоляція"
- Після окупації бойовики влаштували на території заводу "Ізоляція" у Донецьку підпільну в'язницю. Там вони жорстоко знущалися з людей.
- Загалом поліція заочно притягнула до відповідальності 10 бойовиків, які катували та незаконно утримували громадян у катівні.
- Журналіст Денис Казанський нещодавно записав відео, де показав фото і дані катів підпільної в'язниці "Ізоляції". Вони мають російське громадянство.