Прокурор Нюрнберзького трибуналу вважає можливим ув'язнення Путіна

Ветеран правосуддя 101-річний Бенджамін Ференц, який був прокурором на Нюрнберзькому процесі над нацистами, вважає, що російський президент Володимир Путін має бути засуджений за злочини проти людства.

За його словами, злочини, які нині вчиняє Росія проти України – ганьба для людства. Винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людяності та вбивства.

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Ференц впевнений, що Путін може сидіти на лаві підсудних, як свого часу засудили за геноцид лідера боснійських сербів Радована Караджича.

Це є дуже реалістичним. Все, що потрібно – рішучість, адже вони не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, і це можливо,

– наголосив прокурор.

Він також зазначив, що на Заході сподівалися, що Нюрнберзький прецедент стримуватиме людей, але очевидно, він не був таким ефективним, як очікували.

За словами прокурора, коли у вівторок, 1 березня, він дізнався, що війська Путіна підірвали братську могилу в Бабиному яру, він був розчавлений.

Немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів, оскільки є докази того, що Росія націлена на цивільних осіб та використовує заборонені касетні боєприпаси,

– додав Ференц.



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