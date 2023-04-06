Скандальний Симоненко продовжує працювати в Офісі Генпрокурора і отримує зарплату

Звільнений з посади заступника Генпрокурора Олексій Симоненко, який потрапив у скандал через поїзду до Іспанії на Новий Рік під час воєнного стану, і досі залишається прокурором Офісу Генерального прокурора України.

Як з'ясували аналітики, Симоненко залишився в прокуратурі і продовжує отримувати зарплатню. Бо звільнили його тільки з адміністративної посади, а от прокурором залишили.

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У Фундації звернулись до НАЗК і Кваліфкомісії прокурорів, щоб перевірили обставини поїздки Симоненка в Іспанію. Чи раптом не порушив він обмежень для посадовців щодо подарунків.

"Нехай працює, як працює": жодних службових розслідувань не проводили

Такі підозри зовсім не безпідставні, адже відпочивати прокурор їздив на Мерседесі, зареєстрованому на фірму дружини львівського бізнесмена Козловського. Причому Симоненка супроводжував охоронець Козловського.

В Офісі генпрокурора відповіли, що щодо Симоненка не проводили ніяких службових розслідувань і жодних дисциплінарних проваджень.

На теперішній час Симоненко Олексій Юрійович є прокурором Офісу генерального прокурора,

– йдеться у відповіді генпрокуратури.

Також у відповіді на запит ОГП повідомила, що щодо Симоненка не проводилося ніяких службових розслідувань і жодних дисциплінарних проваджень.



Відповідь з Офісу Генпрокурора на звернення журналістів / Документи Фундації Dejure

До слова, у Центрі протидії корупції повідомили, що за непідтвердженими даними, Симоненко може очолити прокуратуру однієї з областей.

Що цьому передувало

У січні журналісти виявили, що Симоненко перебував 10 днів на іспанському курорті.

Уже 24 січня Офіс Генпрокурора повідомив, що Симоненка звільнено з посади заступника, за власним бажанням.

Зверніть увагу! Саме Олексій Симоненко допоміг "відмазати" заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Зокрема саме він після незаконного рішення Печерського суду передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. Згодом справу закрили, якраз у розпал боїв за Україну, навесні 2022 року.

Також варто зазначити, що Симоненко працював ще заступником генпрокурорки Ірини Венедіктової і зберіг посаду після її звільнення та призначення на її місце Андрія Костіна.