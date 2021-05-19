Затягував розгляд: прокурори заявили відвід судді у справі Тупицького

19 травня 2021 , 10:59
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Прокурори заявили відвід слідчому судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку. Це сталось після того, як суддя в черговий раз переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому.

Такі спроби затягнути справу обурили представників обвинувачення. Адвокати Тупицького запевняють: їхній підзахисний не може з'явитись, адже потребує обстеження та лікування.

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Прокурори наполягають на примусовому приводі

Прокурор Олексій Донський наполягає: колишнього очільника КСУ потрібно привести до суду примусово. Документи, які надали адвокати, обвинувачення вважає непереконливими.

Цікаво! Без присутності Тупицького обрати йому запобіжний захід неможливо. Суддя Сергій Вовк, своєю чергою, вважає, що для примусового приводу ексголови КСУ поки підстав нема.

Заяву про відвід розглядатиме інший суддя

Вовк переніс засідання на 1 червня. Після цього прокурори заявили його відвід. Цю заяву розглядатиме вже інший суддя, тому у засіданні і оголосили перерву.

Що відомо про справу проти Тупицького?

Проти Тупицького порушили справу за підкуп свідків та надання неправдивих свідчень. Суддю відсторонили з посади голови КСУ. У березні 2021 Державне бюро розслідувань відкрило ще одне провадження проти судді – за самоправство. Розслідування у першій справі ДБР завершило напередодні.
Автор: Ірина Пундор