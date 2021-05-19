Затягував розгляд: прокурори заявили відвід судді у справі Тупицького

Прокурори заявили відвід слідчому судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку. Це сталось після того, як суддя в черговий раз переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому.

Такі спроби затягнути справу обурили представників обвинувачення. Адвокати Тупицького запевняють: їхній підзахисний не може з'явитись, адже потребує обстеження та лікування.

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Прокурори наполягають на примусовому приводі

Прокурор Олексій Донський наполягає: колишнього очільника КСУ потрібно привести до суду примусово. Документи, які надали адвокати, обвинувачення вважає непереконливими.

Заяву про відвід розглядатиме інший суддя

Без присутності Тупицького обрати йому запобіжний захід неможливо. Суддя Сергій Вовк, своєю чергою, вважає, що для примусового приводу ексголови КСУ поки підстав нема.

Вовк переніс засідання на 1 червня. Після цього прокурори заявили його відвід. Цю заяву розглядатиме вже інший суддя, тому у засіданні і оголосили перерву.