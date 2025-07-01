Летять нижче дерев: у ЗСУ показали відео надскладного прольоту Мі-8

3 липня 2025 року святкували перший в історії України День Армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Саме цього дня 1994 року Армійська авіація як рід військ була переведена до складу Сухопутних військ.

Офіцер управління комунікацій командування Сухопутних військ Олег Грицун підготував сюжет про роботу льотчиків 16 окремої бригади армійської авіації "Броди", передає 24 Канал.

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Політ на гранично низьких висотах

Праворуч від нас – посадка дерев, а гелікоптер йде нижче за рівень цих дерев, для того, щоб залишатися непоміченим для ворога. Це потребує максимальної концентрації, аби не допустити жодної помилки. Це просто неймовірно! Він зараз буде проходити просто над нами,

– офіцер емоційно коментує проліт Мі-8 на гранично низьких висотах.

Складний проліт гелікоптера: дивіться відео

"Армійська авіація постійно працює із піхотою заради піхоти", – сказав військовослужбовець Валерій, пояснюючи відмінність від Повітряних сил.

До слова, Повітряні сили ЗСУ вдруге за тиждень атакували командні пункти російської армії, зокрема 8-ї загальновійськової армії та 20-ї мотострілецької дивізії.