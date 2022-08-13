Пролунала серія вибухів на окупованій Херсонщині та в Мелітополі
Жителі окупованої території Херсонщини та Мелітополя повідомили, що 13 серпня почули багато потужних вибухів. Ймовірно, завданий удар по точках базування росіян у кількох населених пунктах.
Перші повідомлення про це почали з'являтися в місцевих телеграм-каналах приблизно о 15:50. Згодом виявилося, що вибухи не припиняються та лунають у різних куточках окупованої Херсонської області. А вибухи у Мелітополі вже офіційно прокоментував український представник влади.
Приблизно тоді ж У Маріуполі пролунав потужний вибух, який чуло усе місто
Де чули вибухи на Херсонщині:
- Чаплинка в Каховському районі;
- Нижні Сірогози в Генічеському районі;
- Новотроїцьке на Херсонщині.
Місця, біля яких чули один або кілька вибухів / Скриншот із Deepstate
Де пролунали вибухи в Мелітополі
Щодо Мелітополя, то вибухи прокоментував мер міста Іван Федоров. Він зазначив, що чули ці звуки мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста.
Сьомий день поспіль наші сили спротиву не дають раши**ам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя,
– написав Федоров.
У соцмережах пишуть, що там сталася "бавовна" у військкоматі, який мобілізовував жителів окупованого району. Проте наразі це офіційно не підтверджували й не спростовували.
Вибухи на Херсонщині не припинилися
О 17:17 знову пролунали кілька вибухів на Херсонщині. Цього разу їх почули в населеному пункті Музиківка, що біля обласного центру.
Також був сильний дим. Наші точно в них поцілили. Працювала їхня ППО та якусь ракету збила. Вибухи були такої сили, що в центрі Музиківки ходуном ходили вікна і двері,
– написали місцеві жителі.
Пролунав вибух у Маріуполі
Також з'явилося схоже повідомлення від радника мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що о 15:40 пролунав вибух, який чули у всіх районах окупованого росіянами міста.
Днем раніше – теж пролунали вибухи в Мелітополі: дивіться відео