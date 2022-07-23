Пролунали вибухи під час тривоги в Кропивницькому: влада підтвердила погані новини

23 липня 2022 , 05:06
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Жителі Кропивницького повідомили про вибухи, які пролунали під ранок 23 липня. Ймовірно, ворог завдав удару по об'єктах у місті. Представники влади вже підтвердили, що невдовзі будуть погані новини.

Слід зауважити, що там, як і у всій Україні, була оголошена повітряна тривога. Також повідомляли про вибухи у своєму місті жителі Миколаєва. 

Днем раніше Місцеві повідомляють, що росіяни влучили ракетами в легендарний Аджигольський маяк, – Хлань

Над Кропивницьким здіймається дим 

Повідомлення про вибухи в Кропивницькому з'явилися приблизно о 5 ранку. Також жителі міста оприлюднили в мережі фото стовпа диму, який здіймається над однією з частин обласного центру. Невдовзі це прокоментував голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Друзі, ранок тривожний! Не залишайте укриттів! Вся інформація згодом, 
– написав посадовець. 

Друга за ніч тривога в Кіровоградські області почалася о 04:36, а відбій оголосили після 6 години ранку. Не було тривоги лише на Херсонщині та Автономній Республіці Крим. Це зумовлено тим, що ці частини України тимчасово захоплені ворогом. 

Важливо! Якщо ви бачите наслідки влучань ракет чи снарядів – не фотографуйте і не знімайте їх на відео. Такі матеріали можуть допомогти ворогу корегувати удар. Тому це загрожує життю цивільних, рятувальників і наших захисників. 

Підтвердили "прильоти" і в Миколаєві 

Голова Миколаївської ОВА Олександр Сєнкевич теж підтвердив, що ворог завдав удару по обласному центрі. "Близко 4:30 (23 липня – 24 канал) у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста", – написав очільник ОВА. Він зазначив, що станом на 5 годину ранку "попередньо, без жертв". Проте наразі детальнішу інформацію повідомлять згодом. 

 
Автор: Олександр Марчак