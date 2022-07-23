Пролунали вибухи під час тривоги в Кропивницькому: влада підтвердила погані новини

Жителі Кропивницького повідомили про вибухи, які пролунали під ранок 23 липня. Ймовірно, ворог завдав удару по об'єктах у місті. Представники влади вже підтвердили, що невдовзі будуть погані новини.

Слід зауважити, що там, як і у всій Україні, була оголошена повітряна тривога. Також повідомляли про вибухи у своєму місті жителі Миколаєва.

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Над Кропивницьким здіймається дим

Повідомлення про вибухи в Кропивницькому з'явилися приблизно о 5 ранку. Також жителі міста оприлюднили в мережі фото стовпа диму, який здіймається над однією з частин обласного центру. Невдовзі це прокоментував голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Друзі, ранок тривожний! Не залишайте укриттів! Вся інформація згодом,

– написав посадовець.

Друга за ніч тривога в Кіровоградські області почалася о 04:36, а відбій оголосили після 6 години ранку. Не було тривоги лише на Херсонщині та Автономній Республіці Крим. Це зумовлено тим, що ці частини України тимчасово захоплені ворогом.

Підтвердили "прильоти" і в Миколаєві

Якщо ви бачите наслідки влучань ракет чи снарядів – не фотографуйте і не знімайте їх на відео. Такі матеріали можуть допомогти ворогу корегувати удар. Тому це загрожує життю цивільних, рятувальників і наших захисників.

Голова Миколаївської ОВА Олександр Сєнкевич теж підтвердив, що ворог завдав удару по обласному центрі. "Близко 4:30 (23 липня – 24 канал) у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста", – написав очільник ОВА. Він зазначив, що станом на 5 годину ранку "попередньо, без жертв". Проте наразі детальнішу інформацію повідомлять згодом.