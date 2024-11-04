"Брюсселю не потрібно існувати": Північна Корея похвалила промову Орбана

Віктор Орбан звинуватив ЄС у тому, що європейське керівництво нібито намагається повалити уряд Угорщини та нав'язати "маріонеткову" адміністрацію. Міністерство закордонних справ Північної Кореї похвалило прем'єр-міністра Угорщини.

У заяві північнокорейського МЗС сказано, що прем'єр-міністр Угорщини "пояснив позицію своєї країни щодо захисту суверенітету країни перед обличчям постійно зростаючого тиску Європейського Союзу", передає 24 Канал з посиланням на угорське видання Nepszava.

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Про що згадали у заяві північнокорейського МЗС

Під час заходу, присвяченого річниці повстання 1956 року проти окупації Угорщини СРСР, Віктор Орбан заявив, що "Брюсселю не потрібно існувати, оскільки він диктує свою волю країнам-членам ЄС".

Він також звинуватив Єврокомісію та Європейську народну партію у змові з метою повалення уряду Угорщини та припинення її незалежної політики.

Угорщина не боїться загрози з боку імперіалізму і не виявлятиме терпимості до того, щоб бути зведеною до маріонеткової держави та підпорядкованої Брюсселю,

– каже Орбан.

Заяву північнокорейського МЗС випустили корейською, англійською, китайською, російською та іспанською мовами. У ній вказали лише посаду Віктора Орбана. Проте не згадали ані ім'я угорського прем'єр-міністра, ані захід, під час якого він озвучив свої звинувачення.

23 жовтня Орбан виголосив антиєвропейську промову, під час якої звинуватив ЄС у прагненні підкорити собі Угорщину. Окрім цього, порівняв Євросоюз з комуністичним режимом.