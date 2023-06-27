Російська імперія остаточно померла: до чого призвели "історичні" промови Путіна
В Росії 26 червня рупор Кремля Дмітрій Пєсков анонсував "історичне" звернення Владіміра Путіна після невдалого заколоту Пригожина. Утім, бункерного очільника вистачило усього на декілька хвилин і те, що пролунало з екранів, взагалі не вразило потенційну аудиторію. Наступного дня диктатор знову намагався щось заявити, але всі ці спроби – пряма демонстрація краху Росії.
Таке чітке і досить влучне резюме 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Він пояснив головну проблему Путіна.
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Не "історична" промова
У своїй промові Путін заявив про "згуртованість", яку начебто проявили росіяни і заходи, які одразу ухвалили, щоб нейтралізувати загрозу. Цей набір рандомних фраз ні про що дуже засмутили потенційну аудиторію.
Я думаю, мета промови – підтвердити, що російська імперія кінцево померла. І помирає настільки смішно, що в антиутопіях не могли вигадати,
– зазначив політолог.
Тарас Загородній про провальні заяви Путіна: дивитись відео
Ба більше – після одного провального виступу Путін вирішив ще раз "зайти в одну й ту саму річку", але тепер помпезно. 27 червня кремлівський диктатор виступив перед силовиками, які начебто "стали на шляху смути".
"Заява не має сенсу – про що вона? Коли вони сьогодні почали винагороджувати тих, хто "захистив" їх від цього – це просто морок. Проблема Путіна в тому, що навіть росіяни більшість не вірять у фантасмагорію і затяті ватники вже розуміють, що перед ними не мачо, а чмо", – резюмував Загородній.
Останні заяви Путіна: основні новини
- У своїй "промові" 26 червня Путін чи не вперше відійшов від тез з методичок і на фоні попередніх заяв про "нєт патєрь" все ж визнав, що на фронті "гібнут наши таваріщі". Також він підтвердив, що під час "заколоту" Пригожина відправилися на концерт до Кобзона російські льотчики. Реакція соцмереж не змусила себе чекати – росіяни самі ж рознесли незрозумілий набір фраз російського диктатора.
- Після Путін зібрав біля себе Шойгу та інших силовиків. З оприлюднених кадрів він начебто подякував їм за "виконану роботу" упродовж кількох останніх днів.
- Вже 27 червня Путін знову виліз з новою промовою. Її диктатор оголошував уже з площі в Кремлі перед натовпом силовиків та військових. Зі слів бункерного очільника, вони начебто "зупинили громадянську війну" і забезпечили безпеку прикордонних територій. Зазначимо, що найманцям Пригожина вдалося захопити військові об'єкти у Воронежі та Ростові.