"Кхе-кхе 2 рази" і "опухлий двійник": навіть росіяни розкритикували промову Путіна на параді

9 травня у Москві розпочався так званий військовий парад, присвячений "Дню перемоги". Там виступив диктатор Владімір Путін, однак його промову не всі росіяни оцінили.

Багатьох збентежив зовнішній вигляд Путіна. Люди впевнені, що на параді був присутній двійник президента. Детальніше про реакцію росіян на промову диктатора – розповість 24 Канал.

До теми Промова Путіна на параді в Москві: що диктатор наговорив про Україну та війну

Промову Путіна назвали "безглуздою"

Росіянам не сподобалось, що на парад "запросили несправжніх ветеранів".

Чому не можна було запросити справжніх ветеранів ВВВ, яких живими залишилося одиниці?

– здивувалися вони.

Після короткої промови Путіна росіяни назвали її "нечесною та безглуздою".

"Сподіваюся, безпілотник йому в д*пу сьогодні прилетить"

"Огидно! Нечесність, безглуздість і безмежна безсердечність"

"Прикиньте, ху*оплет про себе розповідає і не червоніє. Дуже примітний кадр, як сидить Рахмон і його погляд на цього дятла. Дуже поважний погляд"

"Куди котимося…"

До того ж росіяни засумнівалися, чи справжній Путін виступав на параді. Багатьох збентежив зовнішній вигляд диктатора.

"Дід уже й сам як ветеран"

"Сам на себе вже не схожий"

"Є*ать він закутався у такий теплий день!"

"Валіза в крісло вбудована?"

"Капець він припухлий"

"Кхе-кхе було 2 рази"

"Це якийсь новий двійник, щось зовсім опухлий"

"Підрозповнів двійник"

"Ппц, у нього алергія напевно на простолюдей"

Реакція росіян на промову Путіна 9 травня / Скриншоти

Про що Путін говорив на параді 9 травня