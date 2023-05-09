"Кхе-кхе 2 рази" і "опухлий двійник": навіть росіяни розкритикували промову Путіна на параді
9 травня у Москві розпочався так званий військовий парад, присвячений "Дню перемоги". Там виступив диктатор Владімір Путін, однак його промову не всі росіяни оцінили.
Багатьох збентежив зовнішній вигляд Путіна. Люди впевнені, що на параді був присутній двійник президента. Детальніше про реакцію росіян на промову диктатора – розповість 24 Канал.
До теми Промова Путіна на параді в Москві: що диктатор наговорив про Україну та війну
Промову Путіна назвали "безглуздою"
Росіянам не сподобалось, що на парад "запросили несправжніх ветеранів".
Чому не можна було запросити справжніх ветеранів ВВВ, яких живими залишилося одиниці?
– здивувалися вони.
Після короткої промови Путіна росіяни назвали її "нечесною та безглуздою".
- "Сподіваюся, безпілотник йому в д*пу сьогодні прилетить"
- "Огидно! Нечесність, безглуздість і безмежна безсердечність"
- "Прикиньте, ху*оплет про себе розповідає і не червоніє. Дуже примітний кадр, як сидить Рахмон і його погляд на цього дятла. Дуже поважний погляд"
- "Куди котимося…"
До того ж росіяни засумнівалися, чи справжній Путін виступав на параді. Багатьох збентежив зовнішній вигляд диктатора.
- "Дід уже й сам як ветеран"
- "Сам на себе вже не схожий"
- "Є*ать він закутався у такий теплий день!"
- "Валіза в крісло вбудована?"
- "Капець він припухлий"
- "Кхе-кхе було 2 рази"
- "Це якийсь новий двійник, щось зовсім опухлий"
- "Підрозповнів двійник"
- "Ппц, у нього алергія напевно на простолюдей"
Реакція росіян на промову Путіна 9 травня / Скриншоти
Про що Путін говорив на параді 9 травня
- Владімір Путін розпочав свою промову, звернувшись до ветеранів, а також учасників так званої "спецоперації". Він привітав їх з днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Потім Путін зробив цинічну заяву, сказавши, що сьогодні цивілізація "знову перебуває на вирішальному переломному рубежі".
- Згодом Путін зазначив, що Росія буцімто дала відсіч "міжнародному тероризму", хоча російські військові продовжують скоювати теракти в Україні.
- Диктатор сказав, що Росія буцімто "захистить жителів Донбасу", яких обстрілює щодня, а також "забезпечить свою безпеку".
- Окрім цього, Путін заявив, що західні "глобалістські еліти" надалі заявляють про свою винятковість і буцімто "підбурюють і розколюють спільноту, провокують криваві конфлікти та перевороти".
- До того ж диктатор поскаржився, що на Заході сіють русофобію, а також знищують "традиційні сімейні цінності, які роблять людину – людиною".