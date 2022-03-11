Проникнення російських військ на територію Дніпропетровщини немає, – глава обласної ради
11 березня 2022 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Дніпро
Микола Лукашук – глава Дніпропетровської обласної ради – повідомив, що проникнення російських військ на територію області немає. Вранці 11 березня ворог задав 3 авіаудари по Дніпру.
За словами Лукашука, майже усі наслідки ракетного удару вдалося ліквідувати. Рятувальники та правоохоронці працюють у посиленому режимі.
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По Дніпру завдали ракетного удару, ДСНС та поліція працюють в посиленому режимі. Будь-якого проникнення російських військ на територію області немає,
– наголосив Лукашук.
Жертвою авіаудару стала одна людина.
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