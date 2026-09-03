Мізки промивають ще з дитсадка: окупанти запроваджують "добрі ігри" для найменших дітей

З 1 вересня 2026 року в російських та окупованих українських дитсадках запровадили спеціальний курс під назвою "добрі ігри". Відтепер ідеологічна обробка малечі починається ще задовго до першого шкільного дзвоника.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, це фактично аналог шкільних пропагандистських уроків "разговоры о важном", адаптований для дошкільнят. За розробленими методичками вихователі повинні проводити ідеологічні розмови з дітьми віком від 5 років.

Що передбачають "добрі ігри" для дошкільнят?

Для кожної вікової групи підготували окремі теми та наративи. Наймолодшим вихованцям розповідатимуть про анексований Крим як про чудове місце для відпочинку. Водночас для дітей віком 5 – 6 років уже просувають культ Кримського мосту, подаючи його як "символ сили та єдності".

Дітям віком 6 – 7 років розказуватимуть про окупацію українського півострова як про "відновлення історичної справедливості".

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що це наочний приклад тоталітарної системи, яка намагається повністю підпорядкувати свідомість людини з найперших років її життя.

Дітям починають промивати мізки, щойно вони вперше стикаються з системою освіти – прямо з дитячого садочка,

– йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у школах на окупованих територіях запроваджують обов'язкову військову підготовку. Крім того, напередодні нового навчального року Кремль підготував методички із залученням окупантів до проведення першого дзвоника.