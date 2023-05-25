Мільйон на машину та страх контрнаступу ЗСУ: що пише пропаганда на окупованих територіях

Пропагандисти посилено працюють на окупованих територіях. Наприклад, в Запорізькій області вони видають газету "Славянская правда", де від правди лише назва. Там розповідають про діяльність колаборантів та новини з Кремля.

Екземпляри видання 24 Каналу надали власні джерела. Раніше таку пресу видавали раз на 2 тижні, тепер – щотижня.

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Що пише преса на окупованих територіях

Перша стаття має назву "Блеклая тень былого величия". Там виправдовують тьмяність російського параду на 9 травня. Визнають, що війна обходиться державі-агресорці дорого, тому на параді довелось економити. Як висновок подають тезу, що війна в Україні далека до завершення, а майбутнє Росії – невизначене.



Журнал на окупованих територіях / Фото джерел 24 Каналу

Не оминули тему майбтнього контрнаступу ЗСУ. Очевидно, що це цікавить жителів Мелітополя найбільше, оскільки ті чекають на звільнення від загарбників.

У статті аналізують фактори, які впливають на терміни контрнаступу. Кажуть про найближчий час або кінець літа. Визнають, що українські захисники вдосконалюють свої сили, армія посилюється, тому контрнаступ неминучий.



Стаття про контрнаступ ЗСУ / Фото джерел 24 Каналу

В Енергодарі "переміщення населення"

Крім того, пропагандисти розповідають казки про ситуацію в окупованому Енергодарі. Опираючись на заяви колаборанта та гауляйтера Едуарда Синовоза, запевняють, що в місті "все стабільно". Мовляв, ніяких проблем немає, продукти привозять. Попри це, говорять про "переміщення населення".

Далі хваляться візитом до Запорізької області іноземних журналістів. Вони приїхали з Ефіопії, Ірану та Сербії. Зрозуміло, що незалежні ЗІ окупанти не пропустять.



Про ситуацію в Енергодарі / Фото надали джерела 24 Каналу

Казки з Росії

Половина випуску газети присвячена російським новинам. Там і про візити Путіна, і про 6-годинний робочий тиждень.

Жителів окупованих територій годують казками, нібито росіянам запропонували видавати по мільйону рублів на нову машину. Звичайно, ніхто такої норми не прийняв і не прийме. Ключове слово "пропозиція". Однак подають це так, начебто в Росії живеться захмарно добре.



"Мільйон на машину" / Фото джерел 24 Каналу

Колаборанти розносять ці газети усім. Жителі можуть знайти їх в дверях, у поштових скриньках та просто біля будинків.

Пропаганда на Запоріжжі / Фото джерел 24 Каналу: