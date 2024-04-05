Це розуміють навіть z-патріоти: яку вигадку активно нав'язує Путін

Владімір Путін планує до 1 червня мобілізувати ще 300 тисяч військових. Він намагається нав'язати думку про "єдність" та "патріотизм", але це вже не працює.

Таку думку в розмові з 24 Каналом озвучила журналістка Ксенія Ларіна. Вона переконана, що мобілізація буде і пояснила, хто може піти на фронт.

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"Жодної єдності немає – це дурня. І всі це прекрасно розуміють, втому числі і Z-патріоти. Все, що він (Путін – 24 Канал) декларує про "єдіную Росію" – він же сам подрібнив її на шматочки", – зауважила журналістка.

Вигадки Путіна вже не працюють

За словами Ларіної, попри заклики Путіна, добровільно мало хто піде на фронт. Хтось намагатиметься втекти, якщо випустять через кордон. А в когось не буде вибору, крім шляху на фронт.

"Єдність" зображатимуть по ТБ та на путінських шабашах. Всередині Росії люди намагатимуться уникнути "вєлікої задачі" – йти "захищати родіну". Навіть вигідні росіяни вже не ставлять Путіну питання: а хто взагалі й на кого напав. Бо вони знають відповідь і бояться її почути. Тому їм вигідніше годуватися казками. Якщо перестануть вірити, то це буде крах", – додала вона.

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