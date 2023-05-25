"Населення України скоротилося вдвічі": росіяни запустили черговий безглуздий фейк
Джерело:SPRAVDI
Пропагандисти почали ширити інформацію про те, що на території України начебто залишилося всього 20 мільйонів людей. Та ця заява не має нічого спільного з правдою.
Посилаються російські ЗМІ на слова колишнього радника міністра оборони США Макгрегора. Та за українськими даними, на території країни залишилося набагато більше людей.
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Скільки мільйонів людей залишилося в Україні
Макгрегор дійсно зробила заяву про зменшення кількості населення України, проте він не навів жодних доказів чи джерел, на яких базуються його слова. Отож, озвучені колишнім радником слова не відповідають дійсності, адже в Україні, за різними оцінками, залишилося від 28 до 36 мільйонів людей.
Згідно з підрахунками Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 мільйона людей, враховуючи тих громадян, що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова натомість оцінила кількість жителів України без врахування тих, що залишилися на окупованих територіях. У Інституті підрахували, що населення України зараз складає від 28 до 34 мільйонів. Та російські пропагандистські ЗМІ відразу ж підхопили неправдиву інформацію і поширюють її з вигідними Кремлю наративами.
Нагадаємо, що станом на 28 березня 2023 року кількість українських біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, досягла 5,8 мільйона. За оцінками експертів, всього близько 20% біженців залишаться за кордоном після закінчення війни.
Як російська пропаганда бреше про війну
- Щодня в російському "міністерстві війни" звітують про втрати ЗСУ. Та такої кількості техніки, яку начебто "знищили" окупанти, Україні ще не передали. Зокрема, росіяни заявили про знищення 73 HIMARS та 5 установок Patriot.
- Нещодавно секретар Радбезу Росії також поширив черговий фейк: у вбивстві доньки Дугіна та українофоба Татарського Патрушев звинуватив спецслужби США. Він переконаний, що усі диверсії, що відбуваються в Росії, організовуються з Вашингтона.
- Раніше, після масованого ракетного обстрілу України, той-таки Патрушев заявляв, що в Тернополі та Хмельницькому піднявся рівень радіації через вибух боєприпасів зі збідненим ураном. Також він повідомив, що на Польщу вже рухається ядерна хмара з України.