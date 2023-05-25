"Населення України скоротилося вдвічі": росіяни запустили черговий безглуздий фейк

Пропагандисти почали ширити інформацію про те, що на території України начебто залишилося всього 20 мільйонів людей. Та ця заява не має нічого спільного з правдою.

Посилаються російські ЗМІ на слова колишнього радника міністра оборони США Макгрегора. Та за українськими даними, на території країни залишилося набагато більше людей.

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Скільки мільйонів людей залишилося в Україні

Макгрегор дійсно зробила заяву про зменшення кількості населення України, проте він не навів жодних доказів чи джерел, на яких базуються його слова. Отож, озвучені колишнім радником слова не відповідають дійсності, адже в Україні, за різними оцінками, залишилося від 28 до 36 мільйонів людей.

Згідно з підрахунками Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 мільйона людей, враховуючи тих громадян, що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова натомість оцінила кількість жителів України без врахування тих, що залишилися на окупованих територіях. У Інституті підрахували, що населення України зараз складає від 28 до 34 мільйонів. Та російські пропагандистські ЗМІ відразу ж підхопили неправдиву інформацію і поширюють її з вигідними Кремлю наративами.

Нагадаємо, що станом на 28 березня 2023 року кількість українських біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, досягла 5,8 мільйона. За оцінками експертів, всього близько 20% біженців залишаться за кордоном після закінчення війни.

Як російська пропаганда бреше про війну