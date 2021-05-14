Пропаганда війни: "Z ZIK" оштрафували за заяви Савченко, Добкіна і Кузьміна

Телеканал "Z ZIK" 13 травня отримав попередження від Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. А все через те, що в його ефірі лунали заклики до розв'язування війни.

Тепер канал має сплатити штраф – понад 300 тисяч гривень. Засновником "Z ZIK" значиться, за даними порталу Youcontrol, зауважимо, підсанкційний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак.

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На "Z ZIK" лунали заклики до розв'язання війни

13 травня Нацрада з питань телебачення й радіомовлення розглянула результати позапланової перевірки ТОВ "ТРК "Нові комунікації" (мовить під логотипом "Z ZIK").

У підсумку члени ради визнали, що в ефірі каналу лунали заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди.

або її пропаганди. Тож ухвалили оголосити каналу попередження і накласти на нього штраф. Розмір санкцій перевищує 300 тисяч гривень.

За які саме порушення оштрафували канал "Z ZIK"

2019, 26 листопада, передача "Кожен з нас Президент". Політики Надія Савченко, Ренат Кузьмін і Михайло Добкін поширювали в ефірі висловлювання, які суперечать нормам чинного законодавства. До прикладу:

Добкін у спілкуванні з Кузьміним озвучив непрямий заклик до насильства (фізичного знищення) з використанням мови ненависті щодо конкретних осіб (Порошенка, Турчинова, Парубія, Тягнибока). Його слова, вважають у Нацраді, мали ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Савченко при цьому до слів Добкіна поставилася "з розумінням". З її заяв можна зробити висновок, що силові засоби та вчинення злочину – прийнятні для "встановлення справедливості".

Трансляція передачі відбулася тричі без змін чи редакційної модерації, що свідчить про усвідомлене поширення ТОВ "ТРК "Нові комунікації" відповідної інформації,

– мовиться у повідомленні Нацради.

Саме тому компанії оголосили попередження і штраф у розмірі 25% ліцензійного збору. Для телеканалу "Z ZIK" ця сума становить 341 тисячу 067 гривень і 50 копійок.

Усунути порушення та сплатити штраф компанія має за 30 днів.

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