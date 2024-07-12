Досить брехати, – пропагандист Соловйов у припадку накинувся на росіян

Російський пропагандист Владімір Соловйов в ефірі федерального каналу зачитав повідомлення від росіянки, від якого він оскаженів. Жінка розповіла, що внаслідок двох прильотів у Краснодарському краю горіла, на її погляд, нафтобаза, а місцева влада прозвітувала жителям, що все врегулювала й жертв не було.

Пропагандист визнав, що шаленіє від таких повідомлень й того, що росіяни удають, наче не розуміють, що триває війна. Соловйов закликав свій народ бути готовими до війни та запевнив, що вона неминуче прийде в дім кожного. Про це пише 24 Канал.

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"Я бачу, що не обійдеться, не вдасться відсидітися, війна прийде в кожен будинок. Буде все лише зростати в цьому напрямку. Досить брехати собі вже! Йде війна, тому мають бути готові до цього і люди, і міста", – озвучив Соловйов.

Порада росіянам від кремлівського пропагандиста

Посіпака Путіна звернувся в ефірі до росіян і сказав, що ті мають робити все, аби "захиститись".

Треба зробити все: виховувати воїна, захищати територію й об'єкти. Не треба заспокоювати "рожевою водичкою" від безсилля, кажучи, що все збито, а пожежа виникла на невеликій площі та від уламків. А світла немає, тому що його просто нема, – озвучив Соловйов, насміхаючись з офіційних пояснень російської місцевої влади щодо вибухів у Росії.