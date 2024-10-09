"Відстаємо від України": гість на шоу Соловйова наговорив забороненого

На телешоу до скандально відомого російського пропагандиста Владіміра Соловйова прийшов гість, який несподівано озвучив слабке місце окупаційних військ. Він визнав, що Росія відстає від України у сфері виробництва безпілотників.

На щире здивування кремлівських посіпак, Україна не лише вистояла перед російською навалою, але й продовжує боротись. Фантастика, але у студії Соловйова прозвучало, що українська військова промисловість стрімко розвивається, пише 24 Канал.

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Пропагандист наговорив зайвого

Пропагандист із великим жалем, очевидно, співчуваючи окупантам, заявив, що російські війська відстають у виготовленні дронів від України.

Вони (ЗСУ – 24 Канал) уже у 2022 році створили перший науково-дослідний центр, єдину стандартизовану систему підготовки, яка є сертифікованою. І на це все виділили окреме фінансування,

– зауважив путініст.

Він із великим та непереборним здивуванням наголосив, що Україна для роботи із безпілотниками створила окремий вид війська.

"Це єдина країна у світі, яка має угрупування БпЛА у складі збройних сил", – заявив гість Соловйова.

Дивно, але пропагандист замість того, щоб вихваляти Росію на шоу, яке саме для цього створено, говорив далі про Україну. За його словами, наша держава має понад 500 середніх та малих підприємств, які займаються виготовленням та ремонтом безпілотників.

Важливо! В Україні зростає державне та приватне виробництво власної зброї. Для збільшення масштабів потрібне додаткове фінансування від партнерів. Проте наша держава лідирує у виробництві безпілотних систем. Деякі міжнародні компанії вже відкрили спільні підприємства тут, не чекаючи закінчення війни.

Соловйов врешті не витримав та перебив свого гостя, кажучи, що Росії треба переймати досвід України. Проте він продовжив далі, і сказав, мабуть, найболючіше для всіх пропагандистів.

Україна налагодила чудову взаємодію із Китаєм. Вона шукає там нові технології та проводить випробування,

– зазначив фанат Путіна.

Окупанти відчули наслідки українських ударів, тому і заговорили про це. Треба продовжувати у такому ж темпі та не забувати наскільки важливо підтримувати Збройні Сили України, адже лише спільними зусиллями можна побороти окупантів.