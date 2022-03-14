Пропагандиста Соловйова оголосять у міжнародний розшук, – ДБР

Кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова збираються оголосити у міжнародний розшук.

До зустрічі у Гаазі, Соловйов

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Вони, власне, й ініціювали, щоб путінського посіпаку притягнули до відповідальності.

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Вони хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які публічно виправдовують війну проти України.

Підозра пропагандисту

Напередодні у ДБР зібрали відповідні докази. Пропагандисту повідомили про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей.

Також встановили, що Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва Росії щодо вторгнення в Україну та закликав до проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення.

Міжнародний розшук

Так, 14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах від ДБР та обрав запобіжний захід – тримання під вартою, російському телеведучому, пропагандисту, члену правлячої політичної партії "Єдина Росія" Володимиру Соловйову.

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Владіміра Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений до закордонних колег,

– мовиться у повідомленні.

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