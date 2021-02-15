Пропагандиста Соловйова заблокували у новомодній соцмережі: у нього істерика

15 лютого 2021 , 20:15
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Соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова. У компанії уточнили, що блокування ініціювали користувачі.

Джерело:

24 канал

Пропагандиста заблокували з формулюванням "за потенційне порушення довіри та безпеки правил сервісу". Люди проти нього об'єдналися миттєво.

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Соловйов впав в істерику

Соловйов відреагував на блокування акаунту. У своєму твітері він висунув відверто сміховинну версію про те, що його блокують, тому що бояться.

Далі спробував щось написати про свободу слова, а закінчив усе погрозами. Пропагандист лякав соціальну мережу "реакцією Роскомнадзора".

Що відповіли у Clubhouse

Адміністратори соцмережі заявили, що не причетні до блокування профілю Соловйова. Вони стверджують, заблокували акаунт користувачі, які подали мільйони скарг на пропагандиста.

Це був організований рейд двох кімнат-кланів – Біоніклів і Лего-чоловічків, які об'єдналися для знищення спільного ворога,
– пояснили у Clubhouse.

Зверніть увагу! Ілон Маск звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією поспілкуватися у соцмережі Clubhouse.

Що таке Clubhouse?

Clubhouse – соціальна мережа, в основі якої лежить голосове спілкування. Програму було запущено у 2020 році розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co.

Станом на грудень 2020 року вона оцінювалася майже в 100 мільйонів доларів. А вже у січні 2021 року її оцінили в один мільярд доларів США.