Пропагандиста Соловйова заблокували у новомодній соцмережі: у нього істерика

Соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова. У компанії уточнили, що блокування ініціювали користувачі.
Джерело:24 канал
Пропагандиста заблокували з формулюванням "за потенційне порушення довіри та безпеки правил сервісу". Люди проти нього об'єдналися миттєво.
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Соловйов впав в істерику
Соловйов відреагував на блокування акаунту. У своєму твітері він висунув відверто сміховинну версію про те, що його блокують, тому що бояться.
Далі спробував щось написати про свободу слова, а закінчив усе погрозами. Пропагандист лякав соціальну мережу "реакцією Роскомнадзора".
Що відповіли у Clubhouse
Адміністратори соцмережі заявили, що не причетні до блокування профілю Соловйова. Вони стверджують, заблокували акаунт користувачі, які подали мільйони скарг на пропагандиста.
Це був організований рейд двох кімнат-кланів – Біоніклів і Лего-чоловічків, які об'єдналися для знищення спільного ворога,
– пояснили у Clubhouse.
Що таке Clubhouse?Clubhouse – соціальна мережа, в основі якої лежить голосове спілкування. Програму було запущено у 2020 році розробниками програмного забезпечення Alpha Exploration Co.
Станом на грудень 2020 року вона оцінювалася майже в 100 мільйонів доларів. А вже у січні 2021 року її оцінили в один мільярд доларів США.