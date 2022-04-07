Окупанти збирають трупи в Маріуполі та вивозять, – Зеленський про новий цинізм рупорів Кремля

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дії російських пропагандистів недопустимі. Адже вони цинічно використовують тіла вбитих у Маріуполі, наче це якийсь реквізит.

На його думку, кремлівські мовники це роблять, щоб "перебити" інформаційний потік про злочини свого війська. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави за 7 квітня.

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"Не залишилося нічого людського"

Після того, як весь світ дізнався про звірства росіян у Бучі та інших містечках Київщини, Росія вирішила провести інформаційну провокацію. Президент розповів, що надходить все більше даних про те, що в пропагандисти Кремля почали підготовку до "дзеркальної відповіді".

Вони планують показати жертв у Маріуполі так, ніби це українські військові вбивають мирне населення. Для цього окупанти збирають трупи по вулицях і вивозять. Це потрібно, щоб знімати їх у заготовлених місцях.

У загарбників не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть вбитих людей, як декорації. Як пропагандистський реквізит. І це окремий воєнний злочин,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що кожен причетний до цього буде покараний. Мовиться не лише про самих убивць, а й про тих пропагандистів, які виправдовують злочинців.

Нічне звернення президента в цей день: дивіться відео