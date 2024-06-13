На окупованій Донеччині троє пропагандистів з каналу НТВ отримали важкі поранення

Кремлівські пропагандисти з телеканалу НТВ отримали важкі поранення. Наразі вони перебувають у комі.

Про це пишуть росЗМІ. Як стало відомо з мережі, один з поранених – кореспондент пропагандистського НТВ – Алєксєй Івлєєв, передає 24 Канал.

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Російські пропагандисти отримали поранення під Горлівкою

РосЗМІ повідомили, що під окупованою Горлівкою в Донецькій області троє співробітників пропагандистського телеканалу НТВ отримали поранення. Як уточнюють деякі телеграм-канали, поранення російські кореспонденти отримали в селищі Гольмівський, що за кілька кілометрів від Горлівки.

Відомо, що серед поранених – кореспондент пропагандистського НТВ Алєксєй Івлєєв, а також ще двоє співробітників телеканалу. Згодом у мережі з'явилося повідомлення про пораненого оператора НТВ – Валєрія Кожина, а третій постраждалий – офіцер супроводу.

Як саме пропагандисти отримали поранення, у мережі не розкривають. Пропагандистський ресурс НТВ лише зауважив, що це сталося "під час виконання професійних обов'язків". Водночас у мережі місцеві жителі говорять, що усі були одягнені у військовий камуфляж.



Поранені пропагандисти були одягнені у камуфляж / Скриншот

Як пишуть у мережі, поранені нині у важкому стані в комі. За іншими даними, росіянам буцімто проводять операції.

На Бєлгородщині на міні підірвався пропагандист "Росія 24"

У Бєлгородській області 10 червня на міні підірвалися пропагандист каналу "Росія 24", а також окупанти, які його супроводжували. Про інцидент повідомив губернатор області Вячєслав Гладков, щоправда, спочатку він заявив, що підірвалися буцімто "бійці тероборони".

Як згодом повідомили у мережі, оператор пропагандистського каналу перебуває у важкому стані – він має уламкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Один з військових, який його супроводжував, також отримав поранення кінцівок й був госпіталізований, а інші – отримали допомогу на місці.

Цікаво, що на пропагандистському каналі швидко створили "сюжет", у якому розповіли, що "тероборона" опинилася поруч нібито випадково з пораненим оператором і врятувала його. Що саме фільмував чоловік – не відомо.