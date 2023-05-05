"Балакучі голови" в очікуванні контрнаступу: нових методичок нема

У межах одного пропагандистського ефіру зустрілися одразу двоє головних клоунів російського телебачення – Тігран Кеосаян і Баріс Корчевніков. У наш час це вже дуже сумні клоуни. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Плакса і режисер-холуй

Шоу "Жизнь і Судьба" кремлівські вбивці створюють для того, щоб виставляти самих себе нібито з людської сторони. У студію приходять чиновники, пропагандисти, актори та музиканти, які підтримують війну. Усі вони розповідають, наскільки тяжко їм у цьому житті дістається популярність, влада та бабло. Ну і, звісно, говорять про те, як правильно любити "родіну".

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Веде це жахіття найплаксивіший пропагандист Росії – Баріс Корчевніков. Свого часу він став відомий завдяки серіалу "Кадети", а з 2013 року Корчевніков бере активну участь в інформаційній війні, розгорнутій Росією проти людства.

Гість програми Корчевнікова – пропагандист Тігран Кеосаян – як мінімум вартує свого візаві. Принаймні, в гонитві за неадекватність ці двоє йдуть ніздря в ніздрю. Кеосаян у минулому був актором і кінорежисером, а нині він путінський холуй, який знімає для Кремля замовні фільми. Також він веде власну пропагандистську програму "Международная пилорама", яку, вочевидь, вважає дуже смішною та дотепною. Мабуть, найкрасномовніший пункт у біографії цього кривавого блазня – це шлюб з боброїдкою Маргарітою Сімоньян.

До речі, на шоу він вирішив згадати про цей етап свого життя. Пропагандисти одружилися через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Навіть через рік кремлівський брехун побоявся згадувати ті дні та назвати речі своїми іменами.

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З того, що сказав Кеосаян, можна зробити висновки, що через тиждень повномасштабної війни він зрозумів, що імперська лафа для нього та його держави назавжди закінчилася, його майбутнє – це військовий трибунал і довічний термін у в'язниці суворого режиму.

Отож у стані глибокого розпачу та паніки пропагандист побачив перед очима все своє життя. Він подумав, що гірше прожити його було б просто неможливо. Але тут Кеосаян розгледів перед собою свою співмешканку, у якої на совісті ще більше зруйнованих людських доль. Думка про те, що він не один такий у цьому світі породила в його свідомості хибну ілюзію існування якогось майбутнього.

Уособленням цього майбутнього в його хворій фантазії стало одруження з іншою військовою злочинницею. Замість того, щоб нарешті покаятися і публічно зізнатися у своїх злочинах, ці двоє вирішили усім на зло одружитися і скоїти ще більше злодіянь.

Імперський маразм про Україну від Кеосаяна: відео

"Балакучі голови" без нових методичок

Кеосаян вирішив згадати про те, як у 2014 році "наростала ненависть у медіа". Тобто про той період, коли Росія розв'язала війну проти України і брехала про нібито "утиски російськомовних і про розп'ятих хлопчиків". Корчевніков чудово пам'ятає ці події. Він був одним із тих, хто цю саму ненависть штучно створював, а його глядачі – тими, хто не пручався.

Тому Росія повинна терміново перемогти українців та всіх інших ворогів. Але хто ці вороги – Росія наразі не вирішила. Пропагандист Кеосаян на 15-му місяці війни не може пояснити, за що і проти кого воює Росія.

Ще одна порція маразму від пропагандиста: відео

Кеосаян, який зроду на фронті не бував, продовжував нести нісенітниці про якесь майбутнє світове панування і далекосяжні перспективи російської армії.

Дивіться відео, як Кеосаян розповідає про війну:

З цього так званого інтерв'ю добре видно, як кремлівська пропаганда завмерла в очікуванні українського контрнаступу. Про всяк випадок нових методичок "балакучим головам" не видають. Тому їм доводиться по 35 колу згодовувати своїй аудиторії те, що вона вже давно з'їла і переварила.

Пропагандист використовує стару методичку: відео

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Але попри те, що пропагандисти не знають, навіщо Росія почала війну і про що їм доведеться брехати вже завтра, є речі, в яких вони добре розбираються. Наприклад, куди відправляти дітей на навчання.

Донька пропагандиста здобуває освіту на "загниваючому Заході": відео

Але ви собі не думайте! Все це зробили лише для того, щоб дитина зрозуміла, яке погане це західне життя, і як "добре" в Росії.

Корчевніком підтакує Кеосаяну: відео

Пропагандист записався в експерти з української політики

Кеосаяну дуже сподобалося, з яким ентузіазмом його слухав молодий співрозмовник. Тому він вирішив справити ще більше враження і почав корчити з себе експерта з української внутрішньої політики.

Кеосаян не задоволений тим, кого українці вибрали президентом: відео

А знаєте, навіщо ми обрали Володимира Зеленського президентом? Щоб нарешті здійснити свою давню мрію – напасти на Росію.

Вся "правда", чому українці проголосували за Зеленського: відео

Українці знали, як його повести, щоб він повів українців на бійню. Виходить, що Зеленський – це маріонетка українського народу, який своєю чергою є маріонеткою Зеленського? Про "маріонетку Заходу" пропагандисти згадали вже пізніше.

Цікаво Російське антикремлівське підпілля таки існує

Російська пропаганда згасає у всіх сенсах. Сказати нема чого, натхнення немає, методичок – теж. Проте російські вбивці у погонах продовжують бомбити житлові квартали українських міст, а вбивці без погонів – тобто пропагандисти – ці звірства виправдовувати.

Навіщо – раціонального пояснення немає. Навіщо налаштовувати проти себе населення країни, яку хочеш захопити? Навіщо давати привід українським союзникам дедалі активніше допомагати Україні, давати все більше зброї? Та й взагалі – навіщо вбивати людей, які просто сплять у себе вдома?

Відповідь проста і жахлива – росіяни отримують від цього задоволення. Саме так вони воювали у Чечні, Грузії та Сирії. Саме так воюють в Україні. Так вони воюватимуть до того моменту, поки останній з них матиме зброю.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: