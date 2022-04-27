Пропагандисти поширили фейк щодо атаки Енергодару українськими безпілониками

Російська пропаганда не втомлюється творити все нові і нові фейки. Зазвичай їх основна мета – виправдати свої ж злочини та приховати невдачі.

Місто Енергодар тимчасово перебуває в окупації росіян. Поруч з містом розташована найбільша в Європі АЕС, але ворог готовий завдавати штурмових ударів по місту з повітря.

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Фейк про атаку Енергодару

Низка російських пропагандистів поширили брехню про те, що українські безпілотники атакували окупований росіянами Енергодар.

Еергоатом повідомляє, що є ймовірність того, що таким чином ворог намагається приховати власну невдалу спробу атакувати з повітря об'єкти на Запорізькій АЕС.

Раніше лунала інформація про, що росіяни організували в Енергодарі фільтраційні заходи. Місцевий депутат вирішив стати на бік ворога та очолив "військову адміністрацію", за що йому було оголошено підозру.

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